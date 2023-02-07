ЗСУ знищили російського генерала-десантника

Обставини загибелі генерала ВДВ в Україні невідомі

За деякими даними, у ніч на на 6 лютого в зоні бойових дій в Україні було вбито генерал-майора ВДВ Росії Дмитра Ульянова. Про це повідомив аналітик Osint Іраклі Комахідзе, який відслідковує втрати російських окупантів.

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Відомо, що Ульянов командував полком мобілізованих із Татарстану.

За даними з відкритих джерел, Ульянов раніше служив на посаді начальника штабу 7-ї дивізії ВДВ, командиром 1141-го артполку і командиром 98-ї дивізії ВДВ.

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Обставини його смерті в Україні не уточнюються.

Раніше Комахідзе розповів, як російський загарбник з Північної Осетії Арсен Кусраєв інсценував свою страту в Україні, записав відповідне відео, а пізніше заявив, що пожартував.