Український флот морських дронів поповнився «Блискавкою» (відео)

Вартість одного дрона складає 10 млн грн

У морському флоті України з’явився ще один дрон – «Блискавка». Про це повідомляється на Instagram-сторінці платформи української влади для збору коштів на допомогу країні United24.

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«Новий рік – нові морські дрони. Підписники інтернет-видання «Блискавка» завершили новорічний збір на морський дрон! Назву було обрано однойменну та символічну. Дякуємо всім, хто приєднався до збору і зробив Україні такий подарунок під ялинку. Продовжуємо формувати флот морських дронів далі», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про формування в Україні спеціального морського флоту, що складатиметься зі 100 морських дронів. Відомо, що морські дрони захистять Україну від російських ракет та допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден

Мінцифри повідомляє, що вартість одного дрона складає 10 млн грн. За один день планується зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.

За кілька годин українці зібрали кошти на перший морський дрон. Він має символічну назву – «Херсон».

Збір триває на фандрейзинговій платформі United24.