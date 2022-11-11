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Зібрано кошти на перший морський дрон. Він матиме символічну назву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зібрано кошти на перший морський дрон. Він матиме символічну назву
На фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів
фото з відкритих джерел

Перший морський дрон у спеціальному морфлоті матиме назву «Херсон»

Українці за кілька годин зібрали кошти на перший морський дрон, який коштує 10 мільйонів гривень. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Зібрано на перший морський дрон. Він матиме назву «Херсон», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський оголосив про формування в Україні спеціального морського флоту, що складатиметься зі 100 морських дронів. Відомо, що морські дрони захистять Україну від російських ракет та допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден

Мінцифри повідомляє, що вартість одного дрона складає 10 млн гривень. За один день планується зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.

Збір триває на фандрейзинговій платформі United24.

До слова, Фонд Сергія Притули 2 листопада оголосив новий збір коштів для ЗСУ – планували зібрати 200 млн грн на закупівлю 50 бронетранспортерів Spartan. За півтори доби було зібрано 236 млн грн.

Теги: Херсон війна росія окупанти Україна

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