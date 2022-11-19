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Литва зібрала гроші вже на другий морський дрон для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Литва зібрала гроші вже на другий морський дрон для України
фото з відкритих джерел

Серед литовців уже оголошено збір на третій морський дрон для ЗСУ

У Литві зібрали $250 тис. на другий морський дрон для України. Про це повідомив журналіст Андрюс Тапінас у Twitter.

Зазначається, що вже оголошено збір на третій морський дрон для ЗСУ і на рахунку вже є $40 тис.

«Після надання Україні морського безпілотника «Peace Дец» ми зібрали ще 250 тисяч доларів на другий під назвою Yes to peace або «Peace Да». І ми вже маємо 40 тисяч євро на третій Duke of Peace («Peace Дюк»). Це буде найкраще тріо після трьох тенорів», – йдеться у повідомленні.

Литва зібрала гроші вже на другий морський дрон для України фото 1

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про формування в Україні спеціального морського флоту, що складатиметься зі 100 морських дронів. Відомо, що морські дрони захистять Україну від російських ракет та допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден

Мінцифри повідомляє, що вартість одного дрона складає 10 млн грн. За один день планується зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.

За кілька годин українці зібрали кошти на перший морський дрон. Він матиме символічну назву – «Херсон».

Збір триває на фандрейзинговій платформі United24.

Теги: безпілотник окупанти росія війна Україна Литва

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