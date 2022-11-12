Литва зібрала $250 тис. на морський дрон для України

Ім’я дрону литовці оберуть самі

Жителі Литви зібрали $250 тис. у межах оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи зі створення флоту морських безпілотників. Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України.

«Президент Зеленський запустив ініціативу зібрати армію з 100 морських безпілотників для захисту українських міст і ударів по руських кораблях у Чорному морі. Литовський народ зібрав на подарунок для Путіна і приєднався до цієї армії, зібравши $250 тис. на купівлю першого такого безпілотника», – написав Тапінас у Twitter.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив, що кошти будуть передані через фандрейзингову платформу United24, а литовці самі оберуть ім’я дрону, який профінансували.

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Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський оголосив про формування в Україні спеціального морського флоту, що складатиметься зі 100 морських дронів. Відомо, що морські дрони захистять Україну від російських ракет та допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден

Мінцифри повідомляє, що вартість одного дрона складає 10 млн грн. За один день планується зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.

За кілька годин українці зібрали кошти на перший морський дрон. Він матиме символічну назву – «Херсон».

Збір триває на фандрейзинговій платформі United24.

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