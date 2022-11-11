Україна створює перший у світі флот морських дронів. Зеленський анонсував збір коштів

На фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів

Морські дрони захистять Україну від російських ракет та допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден

Президент Володимир Зеленський оголосив про формування в Україні спеціального морського флоту, що складатиметься зі 100 морських дронів.

«На фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів. Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу.

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«Упевнений, мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України. Як це працює, усі вже бачили. І це лише для нашого захисту – на чуже ми не претендуємо», – додав глава держави.

Мінцифри повідомляє, що вартість одного дрона складає 10 млн гривень. За один день планується зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.

Нагадаємо, Фонд Сергія Притули 2 листопада оголосив новий збір коштів для ЗСУ – планували зібрати 200 млн грн на закупівлю 50 бронетранспортерів Spartan. За півтори доби було зібрано 236 млн грн.

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До слова, триває 261-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель.