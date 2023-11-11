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Український флот морських дронів за рік атакував сім ворожих суден

Надія Карбунар
glavcom.ua
Український флот морських дронів за рік атакував сім ворожих суден
Україна продовжує розвивати та вдосконалювати технологію морських дронів
фото з відкритих джерел

Дрони – унікальна розробка, яка змушує росіян боятися за свої кораблі

Торік 11 листопада в Україні розпочався збір на перший у світі флот морських дронів. Упродовж року цією зброєю було пошкоджено або потоплено щонайменше сім суден Чорноморського флоту РФ. На платформі United24 опубліковано відео, присвячене річниці створення цього постраху для російських кораблів.

«Це унікальна розробка, яка змінює доктрину ведення війни в морі та змушує росіян боятися за свої кораблі», – ідеться у підписі до опублікованих кадрів, на яких нагадують, як створювався цей флот ударних надводних дронів.

У списку пошкоджених або знищених російських суден: фрегат «Адмірал Макаров», тральщик «Іван Голубець», середній розвідувальний корабель «Іван Хурс», патрульний корабель «Сергій Котов», великий десантний корабель «Новоросійськ», десантні катери «Акула» та «Серна», а також виносний пристрій для прийому нафти – «нафтовий маяк».

«Атаками наших дронів захоплюється весь світ. І це лише початок. Продовжуємо розвивати та вдосконалювати технологію, щоб ви бачили ще більше уражених російських кораблів у новинах», – стверджують на платформі United24.

Нагадаємо, що 10 листопада у Криму уражено малі десантні кораблі з екіпажем. Малі десантні катери класу «Серна» держава-агресорка Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десант.

Як раніше заявив Юсов, удар по малих десантних катерах Чорноморського флоту РФ не лише завдав втрат окупантам, але й розкрив нові можливості для українських захисників.

За даними української розвідки, обидва російські десантні катери, уражені у тимчасово окупованому Криму 10 листопада, пішли на дно.

Теги: корабель Іван Голуб відео розробка росія держава десант

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