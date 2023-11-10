Офіційно: у Криму уражено малі десантні кораблі з екіпажем (відео)
На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82
У тимчасово окупованому Криму уражено десантні кораблі окупантів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
«У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що йдеться про катери проєкту 11770 (класу «Серна»).
На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.
«Малі десантні катери класу «Серна» держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту», – кажуть у розвідці.
Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «Тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.
Нагадаємо, що у Чорноморському вночі чули мінімум чотири вибухи.
9 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що Сили оборони України готують нові операції у тимчасово окупованому Криму. Вони будуть схожі на нещодавню атаку, внаслідок якої в Керчі було уражено портову інфраструктуру заводу «Затока» та російський ракетний корвет «Аскольд».
4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».
Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.
Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.
Своєю чергою, міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.
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