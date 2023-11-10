Офіційно: у Криму уражено малі десантні кораблі з екіпажем (відео)

На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82

У тимчасово окупованому Криму уражено десантні кораблі окупантів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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«У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про катери проєкту 11770 (класу «Серна»).

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На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

«Малі десантні катери класу «Серна» держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту», – кажуть у розвідці.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «Тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

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Малий десантний корабель класу «Серна» – має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах.

Нагадаємо, що у Чорноморському вночі чули мінімум чотири вибухи.

9 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що Сили оборони України готують нові операції у тимчасово окупованому Криму. Вони будуть схожі на нещодавню атаку, внаслідок якої в Керчі було уражено портову інфраструктуру заводу «Затока» та російський ракетний корвет «Аскольд».

4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

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Своєю чергою, міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.