Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Офіційно: у Криму уражено малі десантні кораблі з екіпажем (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Офіційно: у Криму уражено малі десантні кораблі з екіпажем (відео)
Малі десантні катери класу «Серна» держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний
фото ілюстративне

На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82

У тимчасово окупованому Криму уражено десантні кораблі окупантів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про катери проєкту 11770 (класу «Серна»).

На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

«Малі десантні катери класу «Серна» держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту», – кажуть у розвідці.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів  зенітно-ракетні комплекси «Тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

Малий десантний корабель класу «Серна» – має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФ РФ на рейдах.

Нагадаємо, що у Чорноморському вночі чули мінімум чотири вибухи.

9 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що Сили оборони України готують нові операції у тимчасово окупованому Криму. Вони будуть схожі на нещодавню атаку, внаслідок якої в Керчі було уражено портову інфраструктуру заводу «Затока» та російський ракетний корвет «Аскольд». 

4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.

Читайте також: Окупанти вдалися до відчайдушних дій після удару по кораблю РФ у Керчі
Теги: Крим розвідка Україна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інцидент стався 1 листопада в Сімферополі
У Криму мобілізовані до смерті побили полковника і втекли
Сьогодні, 08:51
В міноборони Росії стверджують, що нібито збили над Кримом два безпілотники
Вибухи в Криму: є влучання в казарму та ймовірно катери
Сьогодні, 08:10
У Вінниці загорілися складські приміщення
Пожежа у Вінниці та вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:51

Події в Україні

У Маріуполі злетіла в повітря автівка одного з окупантів
У Маріуполі злетіла в повітря автівка одного з окупантів
Українські пілоти вже навчаються на F-16 у небі
Українські пілоти вже навчаються на F-16 у небі
Атака дронів на Київщину та 115 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах
Атака дронів на Київщину та 115 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах
Суд ухвалив нове рішення у справі Коломойського після заяв адвокатів про хворобу
Суд ухвалив нове рішення у справі Коломойського після заяв адвокатів про хворобу
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Офіційно: у Криму уражено малі десантні кораблі з екіпажем (відео)
Офіційно: у Криму уражено малі десантні кораблі з екіпажем (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7071
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6078
Який вигляд має найдоступніша квартира у Києві: без стін та підлоги, зате з новими вікнами (фото)
4913
Досі існує правило – «батюшка сказав». В якій області найбільше прихильників Московської церкви
4380
Німеччина зменшить фінансову допомогу українським біженцям
3899
Найкраща вчителька світу отримала $1 млн. Фіналіст з України описав враження від конкурсу
3798
ЗСУ встановили постійний контроль над позиціями на лівому березі Херсонщині – ISW

Новини

Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 05:15
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Вчора, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Вчора, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Вчора, 06:54

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту