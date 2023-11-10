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Російські десантні катери, уражені Силами оборони у Криму, пішли на дно – розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські десантні катери, уражені Силами оборони у Криму, пішли на дно – розвідка
Малий десантний катер класу «Серна» пересувається на повітряній каверні
фото з відкритих джерел

Ураження зазнали два катери окупантів: один корабель більш давнього проєкту 1176 «Акула» та інший новіший – проєкту 11770 «Серна»

За даними української розвідки, обидва російські десантні катери, уражені у тимчасово окупованому Криму 10 листопада, пішли на дно. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначили в розвідці, ураження зазнали два катери окупантів: один корабель більш давнього проєкту 1176 «Акула» та інший новіший – проєкту 11770 «Серна». Внаслідок атаки обидва судна пішли на дно: «Акула» – одразу, а «Серна» – згодом.

За даними української розвідки, обидва російські десантні катери пішли на дно
За даними української розвідки, обидва російські десантні катери пішли на дно
фото: Telegram/ГУР

Нагадаємо, у Криму уражено малі десантні кораблі з екіпажем. Малі десантні катери класу «Серна» держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десант.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «Тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

Як заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, удари по малих десантних катерах Чорноморського флоту РФ не лише завдало втрат окупантам, але й розкрило нові можливості для українських захисників.

До слова, триває 625-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: війна Крим корабель окупанти

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