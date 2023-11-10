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Ураження бойових катерів РФ в Криму: розвідка повідомила про наслідки для окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ураження бойових катерів РФ в Криму: розвідка повідомила про наслідки для окупантів
На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82
фото ілюстративне

Розвідка підтвердила ураження малих десантних катерів Чорноморського флоту РФ

Удари по малих десантних катерах Чорноморського флоту РФ не лише завдало втрат окупантів, але й розкрило нові можливості для українських захисників. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він розкрив подробиці наслідків і шкоду, яку було нанесено російським окупантам, в результаті успішно проведеної нічної операції на території тимчасово окупованого Криму.

Юсов підтвердив ураження малих десантних катерів Чорноморського флоту РФ та пояснив, яку перевагу це надасть українським Силам оборони. «ГУР за підтримки інших складових Сил безпеки і оборони, продовжують знищення потенціалу противника на окупованому півострові. Враховуючи попередні втрати окупантів в засобах протиповітряної  і протиракетної оборони, додаткова втрата або тривала небоєздатність цих катерів, які зараз використовувались, зокрема, як носії зенітно-ракетних комплексів, безумовно це вагомий результат. Це додаткові можливості для наших захисників, якими обов’язково скористаються Сили оборони. І так, підтверджується, що на катерах знаходився і особовий склад, і бронетехніка. Відповідно, це збільшує ураження і втрати противника», -  поділився подробицями Юсов.

Представник розвідки зауважив, що малі десантні кораблі ворога, які були уражені на території тимчасово окупованого Криму, були новими зразками російської техніки.

Як повідомлялося, у Криму уражено малі десантні кораблі з екіпажем.  Малі десантні катери класу «Серна» держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десант. Крім того, росіяни розміщували на борту катерів  зенітно-ракетні комплекси «Тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

Теги: розвідка росія десант росіяни корабель війна

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