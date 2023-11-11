Ураження десантних кораблів у Криму: розвідка пояснила важливість операції

Унаслідок успішних атак Чорноморський флот РФ поступово перебазовується до Новоросійська та інших портів

У Криму були знищені два десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Ця операція надзвичайно важлива, адже судна виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Це надзвичайно вдала операція. Ідеться не лише про два, вже можна стверджувати, знищених десантних катери, достатньо сучасних як для російського флоту. Окрім знищеного БТР і втрат серед особового складу, це також носії зенітно-ракетних комплексів, які мали прикривати інші судна Чорноморського флоту РФ», – пояснив посадовець.

За словами Юсова, такі судна використовувалися і під час операції на острові Зміїний. Замінити їх сьогодні окупанти не мають чим.

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Також представник ГУР додав, що внаслідок таких атак у Чорному морі російський Чорноморський флот поступово перебазовується до Новоросійська та інших портів. Ідеться не лише про кораблі, але й про допоміжну інфраструктуру.

«Цей процес триває. Повністю з Криму вони не можуть собі дозволити вийти, намагаються шукати якісь нові шпаринки і вигадувати інструменти захисту», – зазначив Юсов.

Нагадаємо, що 10 листопада у Криму уражено малі десантні кораблі з екіпажем. Малі десантні катери класу «Серна» держава-агресорка Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десант.

Як раніше заявив Юсов, удар по малих десантних катерах Чорноморського флоту РФ не лише завдав втрат окупантам, але й розкрив нові можливості для українських захисників.

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За даними української розвідки, обидва російські десантні катери, уражені у тимчасово окупованому Криму 10 листопада, пішли на дно.