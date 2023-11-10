Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ураження кораблів у Криму, фабрика на Закарпатті шила одяг для РФ. Головне за 10 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ураження кораблів у Криму, фабрика на Закарпатті шила одяг для РФ. Головне за 10 листопада
фото з відкритих джерел

Обидва російські десантні катери проєкту 1176 «Акула» та 11770 «Серна» пішли на дно

На Закарпатті фабрика шила одяг для російських лижників, у Криму уражено малі десантні кораблі, суд обрав запобіжний захід Шуфричу. «Главком» склав добірку новин 10 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

На Закарпатті фабрика шила одяг для російських лижників

Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила на Закарпатті підпільну швейну фабрику, яка обшивала російську збірну з лижного спорту.

Встановлено, що нелегальний пошив відбувався на базі одного зі швейних підприємств регіону. Фабрика почала виконувати замовлення російської компанії, яка постачає спеціалізований одяг для спортивних команд країни-агресора з початку 2023 року.

Суд обрав запобіжний захід Шуфричу

Печерський суд Києва 10 листопада продовжив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з рішенням суду, колишній нардеп забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич залишиться під арештом щонайменше до 15 грудня 2023 року.

На Закарпатті вантажівка переїхала півторарічну дівчинку

У селищі Ясіня Рахівського району Закарпатської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула малолітня дитина. На дорозі місцевого значення 57-річний водій вантажівки «Урал», мешканець села Чорна Тиса, скоїв наїзд на малолітню дитину.

У Криму уражено малі десантні кораблі

У Криму Сили оборони уразили малі десантні кораблі з екіпажем. Малі десантні катери класу «Серна» держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десант.

За даними української розвідки, обидва російські десантні катери проєкту 1176 «Акула» та 11770 «Серна» пішли на дно.

Українці зможуть отримати водійські права без навчання в автошколі

Кабмін затвердив порядок, який дозволить українцям складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

Відповідно до рішення Кабміну, майбутні водії матимуть вибір:

  • вивчати правила дорожнього руху в автошколі;
  • самостійно опановувати теорію.

Зміни відбулись в межах реформ сервісних центрів МВС, які розпочались влітку поточного року.

Читайте також:

Теги: війна суд Закарпаття Крим окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль б’є по об’єктах ХАМАС у Газі у відповідь на вторгнення терористів
Чому воюють Ізраїль та Палестина? Головні питання і відповіді тема тижня
14 жовтня, 21:00
Окрім довічного ув'язнення, із підсудного стягнули 13 тисяч гривень за судові витрати
Одеський суд призначив довічне ув’язнення покійному зраднику Кирилу Стремоусову
18 жовтня, 11:43
Вибухи прогриміли рано-вранці
Криворізький район здригнувся від вибуху
13 жовтня, 07:59
Чинні правила щодо премій військовослужбовцям дозволяють командирам військових частин вільно тлумачити терміни «бойові дії» та «бойове завдання»
Військові частини видали премій на понад 120 млн грн бійцям, які перебували в тилу
30 жовтня, 18:47
Україна потребує значно більше систем ППО, таких як Patriot, Samp/T, IRIS-T або Nasams
Україна отримала від Заходу всю обіцяну ППО – Повітряні сили
6 листопада, 19:01
ЗМІ повіджомляють, що йдеться про депутата Сергія Котвицького
Ексдепутат Київради отримав підозру через самовільне будівництво
23 жовтня, 18:51
16 поранених на Хмельниччині та понад 180 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
16 поранених на Хмельниччині та понад 180 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
25 жовтня, 09:54
Нікополь агресор двічі обстрілював з важкої артилерії
Ракетна атака на Дніпропетровщину: влада показала наслідки (фото)
30 жовтня, 08:07
Члени військового підрозділу «Російського добровольчого корпусу» (РДК)
Командир Російського добровольчого корпусу розповів про успіхи своїх бійців в Україні
4 листопада, 13:21

Події в Україні

Росія навечір запустила дрони, по Україні шириться тривога
Росія навечір запустила дрони, по Україні шириться тривога
Ураження кораблів у Криму, фабрика на Закарпатті шила одяг для РФ. Головне за 10 листопада
Ураження кораблів у Криму, фабрика на Закарпатті шила одяг для РФ. Головне за 10 листопада
Російські десантні катери, уражені Силами оборони у Криму, пішли на дно – розвідка
Російські десантні катери, уражені Силами оборони у Криму, пішли на дно – розвідка
Генштаб повідомив про провали РФ на кількох напрямках
Генштаб повідомив про провали РФ на кількох напрямках
Ураження бойових катерів РФ в Криму: розвідка повідомила про наслідки для окупантів
Ураження бойових катерів РФ в Криму: розвідка повідомила про наслідки для окупантів
Залужний оголосив втрати окупантів за місяць активних боїв під Авдіївкою
Залужний оголосив втрати окупантів за місяць активних боїв під Авдіївкою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Хто хоче здати Україну?
42K
Безробітний знайшов оригінальну «відмазку», щоб не воювати
26K
Німеччина зменшить фінансову допомогу українським біженцям
22K
Німеччина урізає гроші для біженців: як відреагували світові ЗМІ
17K
Масштабна повітряна тривога тривала більше трьох годин
11K
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 05:15
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Вчора, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Вчора, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Вчора, 06:54

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту