Ураження кораблів у Криму, фабрика на Закарпатті шила одяг для РФ. Головне за 10 листопада

Обидва російські десантні катери проєкту 1176 «Акула» та 11770 «Серна» пішли на дно

На Закарпатті фабрика шила одяг для російських лижників, у Криму уражено малі десантні кораблі, суд обрав запобіжний захід Шуфричу. «Главком» склав добірку новин 10 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

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На Закарпатті фабрика шила одяг для російських лижників

Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила на Закарпатті підпільну швейну фабрику, яка обшивала російську збірну з лижного спорту.

Встановлено, що нелегальний пошив відбувався на базі одного зі швейних підприємств регіону. Фабрика почала виконувати замовлення російської компанії, яка постачає спеціалізований одяг для спортивних команд країни-агресора з початку 2023 року.

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Суд обрав запобіжний захід Шуфричу

Печерський суд Києва 10 листопада продовжив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з рішенням суду, колишній нардеп забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич залишиться під арештом щонайменше до 15 грудня 2023 року.

На Закарпатті вантажівка переїхала півторарічну дівчинку

У селищі Ясіня Рахівського району Закарпатської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула малолітня дитина. На дорозі місцевого значення 57-річний водій вантажівки «Урал», мешканець села Чорна Тиса, скоїв наїзд на малолітню дитину.

У Криму уражено малі десантні кораблі

У Криму Сили оборони уразили малі десантні кораблі з екіпажем. Малі десантні катери класу «Серна» держава-агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десант.

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За даними української розвідки, обидва російські десантні катери проєкту 1176 «Акула» та 11770 «Серна» пішли на дно.

Українці зможуть отримати водійські права без навчання в автошколі

Кабмін затвердив порядок, який дозволить українцям складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі.

Відповідно до рішення Кабміну, майбутні водії матимуть вибір:

вивчати правила дорожнього руху в автошколі;

самостійно опановувати теорію.

Зміни відбулись в межах реформ сервісних центрів МВС, які розпочались влітку поточного року.