Український прапор замайорів ще в одному селі під Херсоном (відео)
Львове, що на Херсонщині, під контролем ЗСУ
Військові підняли український прапор над селом Львове Бериславського району Херсонської області. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
«Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове, що на Херсонщині. Перед тим звільнивши його мешканців від російських окупантів», – ідеться в повідомленні.
Раніше було підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 листопада.
Нагадаємо, триває 263-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.
11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
Станом на вечір 12 листопада Силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи.
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