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Дві вантажівки загиблих рашистів: ЗСУ вдарили по будівлі окупантів на Херсонщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Дві вантажівки загиблих рашистів: ЗСУ вдарили по будівлі окупантів на Херсонщині
Із Дніпрян до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників
фото з відкритих джерел

У будівлі у Дніпрянах перебували близько 500 окупантів

Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 листопада.

У районі населеного пункту Дніпряни по будівлі, де перебували до 500 окупантів, завдано високоточного удару. За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких незабаром померло ще 16 осіб.

Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Нагадаємо, триває 263-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Станом на вечір 12 листопада Силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи.

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Теги: окупанти росія війна Херсонщина ЗСУ

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