Сили оборони встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини – Зеленський

Після визволення Херсона від російських окупантів президент запевнив, що інші окуповані міста і села також з часом будуть звільнені

Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Президент також повідомив, що на звільнених територіях ведуться роботи з розмінування.

«Всюди на звільненій території дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Уже вилучено майже 2 тис. вибухонебезпечних предметів – мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися. Окупанти перед втечею з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру – зв’язок, постачання води, тепла, електрики… У рашистів усюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але ми все відновимо. Повірте. Хоч для цього потрібен час, однак усім вже зрозуміло – результат буде наш, український», – зазначив президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Публікуємо текст звернення президента України повністю.

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. Місяці російської окупації, місяці знущань над нашими людьми, місяці розповідей, що Росія там нібито назавжди… А все одно на вулицях – море українських прапорів. Люди й не думали відмовлятися від України. І світ це зараз бачить. Бачить, що значить, коли українці зустрічають своїх. Бачить, що значить єдність українців. І бачить, чому ми маємо звільнити від окупантів усю нашу землю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ми ще побачимо багато таких зустрічей. У тих містах і селах, які поки що в окупації. Ми ні про кого не забудемо, нікого не залишимо. Завдяки нашим оборонним операціям і дипломатії обов’язково вийдемо на наш державний кордон – на всі ділянки міжнародно визнаного кордону України.

Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи.

Всюди на звільненій території дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Уже вилучено майже 2 тис. вибухонебезпечних предметів – мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися.

Окупанти перед втечею з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру – зв’язок, постачання води, тепла, електрики… У рашистів усюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але ми все відновимо. Повірте. Хоч для цього потрібен час, однак усім вже зрозуміло – результат буде наш, український.

Дуже важливо зараз сказати всім херсонцям, щоб вони були обережними й не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети. Будь ласка, якщо у вас є зв’язок з містянами, обов’язково перекажіть їм це.

У Херсоні працюють десять груп вибухотехніків, працює поліція, є різні підрозділи сил оборони. Сьогодні один із наших саперів, на жаль, зазнав поранення під час розмінування адміністративної будівлі. Тому, будь ласка, шановні херсонці, будьте самі обережні та повідомляйте працівникам поліції або рятувальникам про всі підозрілі предмети, які ви бачите.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Те саме стосується й мешканців інших населених пунктів на звільненій території. Будь ласка, дбайте про безпеку – це дуже важливо.

Окремо хочу сьогодні звернутись до всіх наших військових, які перебувають на інших ділянках фронту, до усіх, хто дбає про нашу безпеку на кордонах, до усіх, хто захищає Україну в повітрі і на морі, до усіх, хто працює на оборону в тилових областях.

Цей наш успіх на півдні став можливий завдяки тому, що усі наші захисники і захисниці з честю виконують свої завдання. Слова вдячності, які чують зараз наші оборонці на Херсонщині, – це слова вдячності вам усім. Всім, хто воює за Україну, хто працює на нашу перемогу і хто на своєму рівні допомагає і досягає потрібних нашій державі результатів.

І особливо це слова вдячності тим, хто витримує російські атаки на Донеччині – там просто пекло. Там щоденно надзвичайно жорстокі бої. Але наші підрозділи захищаються хоробро – витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони. Це дуже важливо. Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках. Я дякую усім нашим воїнам, хто боронить Україну у цих особливо жорстких боях. Павлівка, Мар’їнка, Первомайське, Авдіївка…

Перший і другий батальйони 36-ї окремої бригади морської піхоти, Сімдесят дев’ята окрема десантно-штурмова бригада, Сімдесят друга окрема механізована бригада, Шістдесят восьма окрема єгерська бригада, Сто десята окрема механізована бригада, П’ятдесят шоста окрема мотопіхотна бригада і П’ятдесят п’ята окрема артилерійська бригада «Запорізька січ», яка всіх там підтримує… Дякую вам, воїни, за вашу стійкість, за вашу хоробрість!

І я приєднуюсь до подяк і побажань, які вже почули від херсонців наші бійці 28-ї і 63-ї окремих механізованих бригад та 59-ї окремої мотопіхотної бригади, наші розвідники, наші бійці Сил спеціальних операцій і нацгвардійці. Молодці. Дякую усім за блискуче виконання завдань для звільнення Херсона!

Буде так і в Генічеську, і в Мелітополі. Прийдемо і до всіх наших міст і сіл Донбасу. Обов’язково – побачимо, як там в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які і там зберігають, які і там сотнями будуть на вулицях у день звільнення.

Я дякую усім, хто воює і працює заради української перемоги! Дякую усім в світі, хто нам так сильно допомагає!

Вічна слава усім, хто віддав своє життя за рідну Україну!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слава Україні!

Як відомо, сьогодні 12 листопада, до Херсона повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. Також відомо, що у Херсоні військова адміністрація запроваджує комендантську годину. Вона триватиме з 17:00 до 8:00.

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

До слова, триває 262 доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи.