Український снайпер оновив світовий рекорд

Український снайпер трохи не дотягнув до світового рекорду

Точним пострілом спецназівця окупанта було ліквідовано з відстані 2710 м

Український снайпер впритул наблизився до світового рекорду за найдальшим бойовим пострілом. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Точним пострілом спецназівця окупанта було ліквідовано з відстані 2710м – дистанції, яка тепер посідає 2-е місце у світовому рейтингу, підтверджена командуванням ЗСУ.

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Перше місце у світі займає постріл канадського снайпера на дистанцію 3540 метрів при виконанні завдання в Іраку. Друге місце належало британцю Крейгу Харрісону, на дистанцію 2475 метрів.

Раніше Служба безпеки України оприлюднила відео роботи снайперів Центру спеціальних операцій «А». Під час нічного чергування військові ліквідували двох російських загарбників.

Також британський таблоїд The Sun опублікував статтю про Олену Білозерську, та про її досвід у якості снайпера на війні з Росією. Також, видання продемонструвало відео з ліквідацією бойовиків окупаційних сил РФ.