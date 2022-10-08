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Ворог визнав загибель командира роти снайперів та чотирьох його підлеглих

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог визнав загибель командира роти снайперів та чотирьох його підлеглих
ЗСУ вдалося ліквідувати російських снайперів
фото з відкритих джерел

Хачатура Матевосяна знищили в районі Куп'янська

Воїни 92-ї механізованої бригади знищили одразу 4 снайперів та командира роти снайперів 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ Хачатура Матевосяна в бою у районі Куп'янська Харківської області. Причому втрату визнав сам противник.

Ворог визнав загибель командира роти снайперів та чотирьох його підлеглих фото 1

Так, у російських Telegram-каналах з’явилося оголошення про збір грошей на гвинтівки для роти снайперів 200 бригади. У ньому також ідеться про загибель командира та чотирьох бійців.

Ворог визнав загибель командира роти снайперів та чотирьох його підлеглих фото 2

Раніше ліквідували капітана російської армії Олександра Вигуляра. Знищений капітан був командиром парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії армії Росії.

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Теги: Telegram війна військові росія

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