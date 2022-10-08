Ворог визнав загибель командира роти снайперів та чотирьох його підлеглих

Хачатура Матевосяна знищили в районі Куп'янська

Воїни 92-ї механізованої бригади знищили одразу 4 снайперів та командира роти снайперів 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ Хачатура Матевосяна в бою у районі Куп'янська Харківської області. Причому втрату визнав сам противник.

Так, у російських Telegram-каналах з’явилося оголошення про збір грошей на гвинтівки для роти снайперів 200 бригади. У ньому також ідеться про загибель командира та чотирьох бійців.

Раніше ліквідували капітана російської армії Олександра Вигуляра. Знищений капітан був командиром парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії армії Росії.