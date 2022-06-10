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    Події в Україні

    Український десантник збив дев’ять ворожих безпілотників (відео)

    Британський ПЗРК Starstreak назавжди &laquo;приземляє російських пташок&raquo; - Український десантник збив дев’ять ворожих безпілотників (відео)
    Британський ПЗРК Starstreak назавжди «приземляє російських пташок»
    скрін з відео

    Сержанта називають мисливцем за російськими БПЛА

    Молодший сержант 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищив дев'ять ворожих безпілотників і є одним із найрезультативніших зенітників у ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба ДШВ в Telegram.

    «Його називають мисливцем за російськими БПЛА. На особистому рахунку цього молодого десантника – вже дев’ять збитих засобів повітряної розвідки противника, які вели корегування артилерійського вогню в режимі онлайн по українських позиціях», – йдеться в повідомленні

    У військах зазначають, що його британський ПЗРК Starstreak назавжди «приземляє російських пташок» на землю, перетворюючи дороге обладнання на металобрухт. А артилерія російських окупантів залишається «без очей».

    Нагадаємо, вчора Збройні сили України знищили базу, де була розташована база ПВК «Вагнера».

    Крім цього, українські військові майже повністю знищили мотострілецьку бригаду РФ.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Український десантник збив дев’ять ворожих безпілотників (відео)