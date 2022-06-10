Український десантник збив дев’ять ворожих безпілотників (відео)

Сержанта називають мисливцем за російськими БПЛА

Молодший сержант 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищив дев'ять ворожих безпілотників і є одним із найрезультативніших зенітників у ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба ДШВ в Telegram.

«Його називають мисливцем за російськими БПЛА. На особистому рахунку цього молодого десантника – вже дев’ять збитих засобів повітряної розвідки противника, які вели корегування артилерійського вогню в режимі онлайн по українських позиціях», – йдеться в повідомленні

У військах зазначають, що його британський ПЗРК Starstreak назавжди «приземляє російських пташок» на землю, перетворюючи дороге обладнання на металобрухт. А артилерія російських окупантів залишається «без очей».

Нагадаємо, вчора Збройні сили України знищили базу, де була розташована база ПВК «Вагнера».

Крім цього, українські військові майже повністю знищили мотострілецьку бригаду РФ.