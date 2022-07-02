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  4. Український воїн збив «Іглою» одну з найпотужніших російських ракет (фото)
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    Події в Україні

    Український воїн збив «Іглою» одну з найпотужніших російських ракет (фото)

    Х-22 заряджена 900 кг вибухівки - Український воїн збив «Іглою» одну з найпотужніших російських ракет (фото)
    Х-22 заряджена 900 кг вибухівки
    фото: 101 ОБрО імені генерал-полковника Геннадія Воробйова/Facebook

    Ракета Х-22 летіла у бік столиці

    Боєць 101 ОБрО імені генерал-полковника Геннадія Воробйова з позивним «Хмельницький» зумів збити ракету Х-22 із переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Про це ідеться на Facebook-сторінці бригади.

    «Світало. Найважчий час доби, коли максимально хилить у сон, і тому це улюблений момент ворога для чергових підлостей. Той противний звук не сплутати ні з чим. Сумнівів не було. Як і вагань – тіло рефлекторно почало діяти оперативно. Між пострілом і вибухом, який свідчить про влучання у ціль, кілька секунд. Тоді вони здались вічністю. На щастя, не промазав і старт був вдалим», – розповів військовий про збиття ракети.

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    Український воїн збив «Іглою» одну з найпотужніших російських ракет (фото)
    Український воїн збив «Іглою» одну з найпотужніших російських ракет (фото)
    Український воїн збив «Іглою» одну з найпотужніших російських ракет (фото)

    Зазначається також, що ракета Х-22 летіла у бік столиці.

    Як раніше розповідав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Х-22 є одною з найпотужніших російських ракет, яка заряджена 900 кг вибухівки.

    Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що однією з причин переходу на дуже старі ракети можуть бути великі втрати авіації.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна втеча Україна Хмельницький ракета окупація час #stoprussia Валерій Залужний
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    Український воїн збив «Іглою» одну з найпотужніших російських ракет (фото)