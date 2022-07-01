Повітряні сили пояснили, чому окупанти використовують радянські ракети

«Їм не буде чим шантажувати світ»

Російська Федерація використовує радянські ракети у війні проти України, оскільки через санкції не може поповнювати запас нового озброєння. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону.

«Вони розуміють, що через санкції вони не зможуть поповнити запас і їм не буде чим шантажувати світ. Тому вони застосовують застаріле радянське озброєння. Це Х-59, Х-22 та інше. Тому і перекинули північніше бомбардувальники, щоб дістати ракетою, яка летить 600 км», – сказав Ігнат.

Речник зазначив, що Х-22 є одною з найпотужніших російських ракет, яка заряджена 900 кг вибухівки. А дані про те, що у Росії закінчуються ракети або вони їх заощаджують, за його словами, можуть стосуватися Х-101, Х-30 чи Х-32, адже їх багато вже використали по Україні. Також може йтися ракети «Калібр» – вони високотехнологічні та дорого коштують.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що однією з причин переходу на дуже старі ракети можуть бути великі втрати авіації.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини, трьома ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку.

Станом на 06:00 загинуло 17 осіб та постраждало 30 осіб. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

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