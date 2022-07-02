Естонія різко відповіла Шольцу щодо поступок РФ по Калінінграду

Естонія та країни Балтії мають зайняти єдину позицію

Голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон заявив, що не можна йти на поступки Росії щодо транзиту до Калінінграда підсанкційних вантажів, адже це дасть Кремлю не той сигнал. Про це він заявив у відповідь на відповідну пропозицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, передає ERR.

Міхкельсону «важко припустити», які мотиви були у Шольца, можливо, бажання запобігти ескалації.

«Можливо, відбувається щось ще, про що ми не знаємо. Але факт того, що ми збираємося надати пільги щодо санкцій проти Росії в той час, коли РФ нічого не робить, щоб розблокувати Одеський порт і дозволити експорт зерна з України, безперечно посилає Москві неправильний сигнал», – сказав він.

Міхкельсон вважає, що зняття обмежень на транзит було б «певною мірою карою» і для Литви, яка виконує санкції ЄС. Крім того, він підкреслив, що наратив про «блокаду Калінінграда» – брехня, адже Росія може доставляти туди вантажі морем, якщо захоче.

Парламентарій вважає, що Естонія та країни Балтії мають зайняти єдину позицію: немає причин послаблювати санкційну політику чи йти на поступки, щоб умиротворити Росію. Міхкельсон також не вірить, що скасування обмежень «призведе до деескалації, яку має на увазі Шольц».

«Росія ніколи не реагувала аналогічно на будь-які політичні зусилля Заходу, спрямовані на зниження або ослаблення напруженості, як це було очевидно протягом усього конфлікту. З іншого боку, російські обстріли торгових центрів та житлових районів в Україні, схоже, вказують, що вона (РФ. - Ред.) незацікавлена в реакції міжнародної, і особливо західноєвропейського, спільноти», – підсумував Міхкельсон.

Раніше член Ради Федерації Росії від окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що обмеження Литвою транзиту вантажів до Калінінградської області вдарить по балтійських країнах.

Як повідомлялося, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

Як повідомлялося, у найближчі дні Єврокомісія опублікує уточнення з питання перевезень з Росії в Калінінградську область. Москва зможе використовувати транзитний маршрут в ексклав для всіх товарів, але тільки в обмеженій кількості.