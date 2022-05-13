Чому Росія почала використовувати радянські ракети Х-22. Залужний назвав причину

Щоденно ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет по обʼєктам цивільної інфраструктури

Росія почала все частіше використовувати радянські протикорабельні ракети Х-22.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що однією з причин переходу на дуже старі ракети можуть бути великі втрати авіації.

Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Головнокомандувач поінформував, що Росія почала застосовувати більше стратегічних крилатих ракет.

«Щоденно ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет по обʼєктам цивільної інфраструктури. Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 по зазначеним обʼєктам», – додав Залужний.

Він вважає, що Росія змінила тактику і почала менше використовувати авіацію, яка зазнає великих втрат.

Нагадаємо, що ракети Х-22 розроблялися в СРСР з 1958 року. На озброєння вони були прийняті в лютому 1971 року. Дані протикорабельні крилаті ракети мають застарілу начинку та можуть бути небезпечними в експлуатації через свою неточність.

Станом на зараз ця ракетна техніка уже застаріла – і мала бути замінена сучасною зброєю. Втім, зазначив експерт Станіслав Маньков, на момент нападу Росії на Україну у збройних силах країни-агресора були готові лише кілька модернізованих бомбардувальників Ту-22М3М, які могли запускати новіші ракети Х-32.

Аналітик пояснив, що однією із головних проблем використання застарілих Х-23 є підготовка цих ракет до пуску. Зокрема, важким і потенційно небезпечним є процес заправки ракети рідким паливом, а також окиснювачем на базі азотної кислоти. Маньков зазначив, що заправники змушені працювати у спеціальних захисних костюмах та ізолюючих протигазах. «Увесь цей цирк сильно підвищує ймовірність аварій, катастроф та від'ємного зросту кількості особового складу серед авіаційних спеціалістів ворога», – резюмував експерт.

Тим часом Україна отримає американське обладнання з авіабази в Японії.

Сьогодні Олексій Резніков заявив, що Україна входить у нову довготривалу фазу війни. Міністр оборони попередив, що нас чекають надзвичайно складні тижні.

Напередодні п'ятий президент Петро Порошенко в ефірі BBC сказав, що нам потрібен британський та європейський ленд-ліз.

Крім того днями Пентагон оприлюднив список всього озброєння, що постачається Україні.

Нагадаємо, Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд.

9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Також сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

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