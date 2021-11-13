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    Морози потрохи відступають: прогноз погоди на 13 листопада

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    У суботу буде сонячно і прохолодно - Морози потрохи відступають: прогноз погоди на 13 листопада
    У суботу буде сонячно і прохолодно
    Фото: glavcom.ua

    Удень в Україні до +13 градусів, уночі місцями заморозки

    Погода в Україні у суботу, 13 листопада, буде прохолодною, але сонячною. Синоптики прогнозують зростання температури вдень до +13 градусів. Про це інформує Укргідрометцентр.

    Уночі стовпчики термометрів опустяться у деяких регіонах опустяться до -5 градусів. Заморозків варто очікувати на Сумщині, Закарпатті, Прикарпатті та Буковині.

    У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Позначки на термометрах покажуть +6...+11 градусів. Уночі приморозить 0…-2.

    На сході також без дощів, однак дещо прохолодніше – +4...+8 градусів. Уночі буде від +1…+3.

    У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +5…+7 градусів. Вночі похолодає до 0…+2.

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    На півдні – сухо, там слід очікувати невеликого потепління +8...+13 градусів. Уночі буде від +2 до +4.

    У Києві в суботу, 13 листопада, передбачають сонячну погоду та до +5…+7 градусів. Вночі буде від +1 до +3.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр
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    Морози потрохи відступають: прогноз погоди на 13 листопада