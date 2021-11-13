Морози потрохи відступають: прогноз погоди на 13 листопада

У суботу буде сонячно і прохолодно

Удень в Україні до +13 градусів, уночі місцями заморозки

Погода в Україні у суботу, 13 листопада, буде прохолодною, але сонячною. Синоптики прогнозують зростання температури вдень до +13 градусів. Про це інформує Укргідрометцентр.

Уночі стовпчики термометрів опустяться у деяких регіонах опустяться до -5 градусів. Заморозків варто очікувати на Сумщині, Закарпатті, Прикарпатті та Буковині.

У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Позначки на термометрах покажуть +6...+11 градусів. Уночі приморозить 0…-2.

На сході також без дощів, однак дещо прохолодніше – +4...+8 градусів. Уночі буде від +1…+3.

У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +5…+7 градусів. Вночі похолодає до 0…+2.

На півдні – сухо, там слід очікувати невеликого потепління +8...+13 градусів. Уночі буде від +2 до +4.

У Києві в суботу, 13 листопада, передбачають сонячну погоду та до +5…+7 градусів. Вночі буде від +1 до +3.

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