Більшу частину зими температура буде аномальною – прогноз синоптикині

Наразі ще занадто рано давати прогноз, чи буде зима затяжною

Стало відомо, до якої погоди готуватися українцям

Зима 2021-2022 в Україні буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень. Так, середня місячна температура очікується на 2-3 градуси вище норми, що відповідає початку зими. Така температура може протриматися всю зиму з короткочасним похолоданням. Про це пише «Уніан».

За словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віри Балабух, взимку середня температура за сезон буде на 1-1,5 градуса вище торішніх значень.

За словами синоптикині, приблизно в 60% днів зими переважатиме більш аномально тепла погода. Але ще залишається 40%, коли погода може бути на рівні норми або нижче норми.

Взимку також можна очікувати потоки арктичного холоду, оскільки буде більш активним потік Ельніньо в Тихому океані. Він збільшує ймовірність циркуляції арктичного повітря на тлі теплої зими.

Що стосується опадів, то цієї зими, найімовірніше, вони будуть в межах норми. Не очікуються затяжні снігопади або довгі періоди без снігу. Однак більш точно спрогнозувати рівень опадів не можна, адже такий прогноз можна зробити тільки за п’ять днів до певної дати.

Не можна також сказати, чи буде зима затяжною. За словами метеорологів, ще занадто рано давати прогноз зими, краще це робити хоча б наприкінці листопада.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода на Новий рік здивує українців.

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