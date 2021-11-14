  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ясно та доволі тепло: якою буде погода 14 листопада

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найтепліше сьогодні буде на півдні та на Закарпатті - Ясно та доволі тепло: якою буде погода 14 листопада
    Найтепліше сьогодні буде на півдні та на Закарпатті
    Фото: glavcom.ua

    У неділю в Україні буде сонячно, опадів не очікується

    У неділю, 14 листопада, в Україні буде суха та вдень доволі тепла погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Опади в Україні не очікуються. Вітер південний, 3-8 м/с, з переходом на північний, 7-12 м/с.

    Середня температура в Україні триматиметься на рівні від +6 до +9 градусів, подекуди стовпчики термометра піднімуться до +11.

    На півдні від +9 до +11, на сході – від +4 до +6.

    У центрі прогнозується від +6 до +8, на півночі – від +5 до +7, на заході – від +8 до +10.

    Температура вночі від +3°С до -2°С, у східних областях до -5.

    Найхолодніша погода очікується у північних областях. У Карпатському регіоні та на півдні країни до +12.

    ukraine_51

    У Києві буде сухо. Очікується мінлива хмарність. Вітер південний, 3-8 м/с, з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0…+2, вдень +6…+8.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ясно та доволі тепло: якою буде погода 14 листопада