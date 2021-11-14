Ясно та доволі тепло: якою буде погода 14 листопада

Найтепліше сьогодні буде на півдні та на Закарпатті

У неділю в Україні буде сонячно, опадів не очікується

У неділю, 14 листопада, в Україні буде суха та вдень доволі тепла погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опади в Україні не очікуються. Вітер південний, 3-8 м/с, з переходом на північний, 7-12 м/с.

Середня температура в Україні триматиметься на рівні від +6 до +9 градусів, подекуди стовпчики термометра піднімуться до +11.

На півдні від +9 до +11, на сході – від +4 до +6.

У центрі прогнозується від +6 до +8, на півночі – від +5 до +7, на заході – від +8 до +10.

Температура вночі від +3°С до -2°С, у східних областях до -5.

Найхолодніша погода очікується у північних областях. У Карпатському регіоні та на півдні країни до +12.

У Києві буде сухо. Очікується мінлива хмарність. Вітер південний, 3-8 м/с, з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0…+2, вдень +6…+8.

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