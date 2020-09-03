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    Події в Україні

    Україну сьогодні чекають погодні «гойдалки»

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    Температура в Україні коливатиметься від +23 до +36 - Україну сьогодні чекають погодні «гойдалки»
    Температура в Україні коливатиметься від +23 до +36

    Частину країни у четвер накриють грози, а решту областей – спека

    У четвер, 3 вересня, температура в Україні коливатиметься від 23 до 36° тепла, дощі очікуються лише на заході та у Житомирській і Вінницькій областях

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «3 вересня у західних, Житомирській, Вінницькій областях хмарно з проясненнями; місцями короткочасні дощі, грози; вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, на Вінниччині вночі 15-17°, вдень 23-28°. На решті території мінлива хмарність; без опадів; вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 15-20°, вдень 31-36°, у Київській, Чернігівській та Сумській областях 25-30°», – зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні без опадів. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

    До слова, синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні.

    Раніше Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Синоптики впевнені, що цей вересень буде теплішим, ніж зазвичай.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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