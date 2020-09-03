Україну сьогодні чекають погодні «гойдалки»
Частину країни у четвер накриють грози, а решту областей – спека
У четвер, 3 вересня, температура в Україні коливатиметься від 23 до 36° тепла, дощі очікуються лише на заході та у Житомирській і Вінницькій областях
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
«3 вересня у західних, Житомирській, Вінницькій областях хмарно з проясненнями; місцями короткочасні дощі, грози; вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, на Вінниччині вночі 15-17°, вдень 23-28°. На решті території мінлива хмарність; без опадів; вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 15-20°, вдень 31-36°, у Київській, Чернігівській та Сумській областях 25-30°», – зазначається у повідомленні.
У Києві сьогодні без опадів. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.
До слова, синоптик розповіла, коли спаде спека в Україні.
Раніше Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Синоптики впевнені, що цей вересень буде теплішим, ніж зазвичай.