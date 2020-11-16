Укравтодор спростував звинувачення ексміністра Уманського в розтраті коштів коронавірусного фонду

35 млрд грн на дорожні роботи планувалося виділити ще в січні цього року, – зазначають в Укравтодорі

Звинувачення в корупції в сфері дорожнього будівництва, які зробив колишній міністр фінансів та колишній радник голови Офісу президента Ігор Уманський, не мають під собою підстав і легко спростовуються. Про це написав Укравтодор на своїй сторінці в Facebook.

Так, зміни в правилах тендерної документації відображають практику західних країн і міжнародних організацій, повідомляє Укравтодор.

«Вперше в історії України тендерна документація прописана не під конкретних підрядників, а під компанії, які мають відповідний досвід, матеріально-технічне забезпечення, працівників, можливості фінансового забезпечення тендера. Правила, які стали новими для українського ринку – ґрунтуються на правилах закупівель ЄБРР, Світового банку, Євросоюзу», – йдеться в пості.

У розробці нових регуляцій брали участь громадські організації, представники бізнесу і державних структур.

Звинувачення в картельній змові і тому, що від правил виграє вузьке коло компаній, також не відповідають дійсності.

У пості також розкритикували підрахунки Уманського, який звинуватив Укравтодор в розтраті коштів з коронавірусного фонду: «Специфіка дорожніх тендерів відрізняється від закупівлі нематеріаломістких послуг. 70 – 80 % вартості тендеру – це матеріали. Ще 5 % – фонд оплати праці. Тобто виконати послуги і, водночас, забрати звідти навіть 20 % (не кажучи вже про 40 % дисконту для субпідрядників) – неможливо. Маніпуляція про 40 % чи навіть 100 % відкатів могла спрацьовувати на початку дорожнього сезону, коли тільки відбувались закупівлі. Однак не тоді, коли на фініші виконання плану на майже 4000 км державних доріг».

35 млрд грн на дорожні роботи планувалося виділити ще в січні цього року, та їх спрямування на інфраструктуру не містить корупційну складову, підкреслює Укравтодор.

«Це було публічно презентовано – ці кошти очікувалося отримати від Нафтогазу (який їх виграв у Стокгольмському суді у Газпрому). Пізніше не без участі пана Уманського був використаний механізм спецфонду, до якого в тому числі потрапили гроші Нафтогазу. Пізніше Укравтодор зміг отримати кошти на оновлення доріг, як це і планувалося на початку року – та не напряму від Нафтогазу, а через механізм спецфонду», – повідомляє Укравтодор, додавши, що їх операції перевіряються Державною аудиторською службою і проходять через систему Прозорро.

Нагадаємо, раніше соцопитування показало, що 76% українців помітили поліпшення якості доріг за цей рік.

До слова, на доплати силовикам і медикам з «коронавірусного» фонду витратили майже однакові суми.

Крім того, колишній радник Єрмака заявив про крадіжку грошей на «Великому будівництві».