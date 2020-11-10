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    На доплати силовикам і медикам з «коронавірусного» фонду витратили майже однакові суми

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    Наразі касові видатки з 66 мільярдного Фонду складають більше половини &ndash; 38 млрд - На доплати силовикам і медикам з «коронавірусного» фонду витратили майже однакові суми
    Наразі касові видатки з 66 мільярдного Фонду складають більше половини – 38 млрд

    Міністерство внутрішніх справ встигло освоїти майже всі 2 млрд 530 млн гривень – ЗМІ

    З антиковідного фонду на доплати силовикам і медикам витратили майже однакові суми. Про це повідомляє Bihus.Info.

    Міністерство внутрішніх справ встигло освоїти майже всі 2 млрд 530 млн гривень, виділених на доплати своїм працівникам з Фонду боротьби з Covid-19. У якості надбавок та премій поліцейським, нацгвардійцям та податківцям вже заплатили 2 млрд 469 млн.

    Водночас медикам, які щодня стикаються з інфікованими коронавірусом пацієнтами, виплатили майже стільки ж – 2 млрд 754 млн грн. 

    Загальна сума, виділена з Фонду на ці потреби для Міністерства охорони здоров’я, майже вдвічі більша – 5 млрд 955 млн грн. Це означає, що більше половини виділених для медиків грошей досі чекають свого часу на рахунках. 

    Звіт про касові видатки з антиковідного фонду станом на 5 листопада з’явився на сайті Міністерства фінансів. 

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    Наразі касові видатки з 66 мільярдного Фонду складають більше половини – 38 млрд.

    Найбільше коштів встиг освоїти Укравтодор – на дороги вже пішло понад 20 млрд грн. В два з половиною рази менше грошей – 8,5  млрд, витратили на допомогу по безробіттю та виплати Фонду соцстрахування. 

    Що ж стосується медичної сфери напряму, то окрім доплат медикам, гроші пішли на закупівлі обладнання та засобів захисту для медиків. Так, за півроку з виділених 2,3 млрд на рукавички, маски, респіратори та костюми для лікарів – витратили тільки 697 млн. Ще 571 млн пішов на забезпечення лікарень киснем, 121 млн – на закупівлі томографів і 43 млн – на апарати штучної вентиляції легень.

    Перші кошти з Фонду боротьби з COVID-19 для підтримки медичної сфери Кабмін виділив ще у травні, проте більшість коштів досі не витрачені. Головний розпорядних – Міністерство охорони здоров’я. Ще під час погодження документів, журналісти Bihus.Info отримали копії розрахунків, за підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати – ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку. Але так як витрачати напряму кошти МОЗ не може, відразу після затвердження бюджету ДП провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах почало “збивати” запропоновані МОЗом ціни. Причому економія сягала подекуди понад 70%

    І якщо у ДП і раніше гальмування з закупівлями пояснювали бюрократією, адже кожен крок мали погоджувати з МОЗ. То тепер процес має всі шанси ще більше розтягнутися по часу. У жовтні Кабмін погодив зміни до проведення медичних торгів, чим фактично передав МОЗ повний контроль над тендерами. Зокрема, міністерство має виключне право формувати технічні вимоги та характеристики до товарів. Це, в свою чергу, загрожує внесенням заздалегідь узгоджених під конкретний товар умов,  що дозволить не допускати інших учасників на торги

    Кабмін ЗМІ Міністерство охорони здоров'я гроші лікар Укравтодор коронавірус
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