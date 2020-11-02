Разумков прокоментував використання коштів з Covid-фонду на зйомки серіалів

Разумков висловив сподівання, що парламент прийматиме виважені рішення і розумітиме, куда направляти кошти, яких не так багато

Давайте відповідально ставитись до того, куди ми витрачаємо кошти ковідного фонду, – Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував рішення уряду про використання бюджетних коштів фонду боротьби з Covid-19 на проведення конкурсу з виробництва патріотичних серіалів і закликав правильно розставляти пріоритети. Про це він сказав під час погоджувальної ради.

«В першу чергу я хотів би звернутись до Комітету з питань бюжету. Давайте відповідально ставитись до того, куди ми витрачаємо кошти ковідного фонду. Я розумію, що у нас багато галузей, які потребують підтримки, – я маю на увазі і кіно, і фото, і театри. Але давайте виставляти пріорітети – у нас сьогодні є медики, вчителі, військовослужбовці на Сході, правоохоронці, які виконують роботу, пов’язану з ризиком ковіду», – сказав Разумков.

Він висловив сподівання, що парламент прийматиме виважені рішення і розумітиме, куда направляти кошти, яких не так багато.

Нагадаємо, що Кабмін дозволив використати 100 млн грн з Covid-фонду на зйомки серіалів.

Раніше в Укравтодорі заявили, що «коронавірусний» фонд спочатку створювався для будівництва доріг.

Як повідомлялося, всі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина послуг з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов'язані з пандемією потреби.

Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 та перевірити, як і на що були витрачені кошти.