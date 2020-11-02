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    Події в Україні

    Разумков прокоментував використання коштів з Covid-фонду на зйомки серіалів

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    <p>Разумков висловив сподівання, що парламент прийматиме виважені рішення і розумітиме, куда направляти кошти, яких не так багато</p> - Разумков прокоментував використання коштів з Covid-фонду на зйомки серіалів

    Разумков висловив сподівання, що парламент прийматиме виважені рішення і розумітиме, куда направляти кошти, яких не так багато

    Давайте відповідально ставитись до того, куди ми витрачаємо кошти ковідного фонду, – Разумков

    Глава Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував рішення уряду про використання бюджетних коштів фонду боротьби з Covid-19 на проведення конкурсу з виробництва патріотичних серіалів і закликав правильно розставляти пріоритети. Про це він сказав під час погоджувальної ради.

    «В першу чергу я хотів би звернутись до Комітету з питань бюжету. Давайте відповідально ставитись до того, куди ми витрачаємо кошти ковідного фонду. Я розумію, що у нас багато галузей, які потребують підтримки, – я маю на увазі і кіно, і фото, і театри. Але давайте виставляти пріорітети – у нас сьогодні є медики, вчителі, військовослужбовці на Сході, правоохоронці, які виконують роботу, пов’язану з ризиком ковіду», – сказав Разумков.

    Він висловив сподівання, що парламент прийматиме виважені рішення і розумітиме, куда направляти кошти, яких не так багато.

    Нагадаємо, що Кабмін дозволив використати 100 млн грн з Covid-фонду на зйомки серіалів.

    Раніше в Укравтодорі заявили, що «коронавірусний» фонд спочатку створювався для будівництва доріг.

    Як повідомлялося, всі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина послуг з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов'язані з пандемією потреби. 

    Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 та перевірити, як і на що були витрачені кошти.

    кіно серіал Дмитро Разумков парламент коронавірус
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