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Обмін старих ламп на світлодіодні: коли і як це зробити

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обмін старих ламп на світлодіодні: коли і як це зробити
Якщо людина не забрала замовлення впродовж п'яти робочих днів, воно анулюється
фото ілюстративне

«Укрпошта» обмінюватиме виключно справні лампи розжарювання

Обміняти лампи розжарювання на світлодіодні у відділеннях «Укрпошти» можна буде з 16 січня. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«На першому етапі плануємо замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні», – йдеться в повідомленні.

«Укрпошта» повідомляє , що українці матимуть змогу обміняти п’ять ламп розжарювання на п’ять світлодіодних (LED) ламп двох типів цоколю ламп Е27 та Е14. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС.

Обмін буде проходити у відділеннях Укрпошти поетапно в усіх регіонах. Перша партія з 15 млн ламп надходитиме поступово впродовж декількох тижнів. У першу чергу, через найбільший ефект економії будуть забезпечуватися обласні центри і великі міста. До кінця лютого лампи мають надійти і до найменших сіл.

Механізм обміну буде наступним:

  • для цього потрібно бути громадянином України віком від 18 років, мати паспорт, РНОКПП та справні лампи розжарювання для обміну;
    Механізм програми передбачає, що людина приносить 5 справних ламп розжарювання у відділення Укрпошти та проводить там їх обмін на нові енергозберігаючі на вибір з цоколем Е27 та Е14;
  • обмін буде відбуватись у два способи - з попереднім замовленням і без нього. Якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок Дія, то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях Укрпошти п’ять робочих днів після отримання підтвердження з мобільного застосунку Дія. Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності;
  • при оформлені заявки через застосунок Дія треба буде обрати відділення і вказати необхідну інформацію;
  • за деякий час після подачі заявки людині автоматично на телефон надходить повідомлення з мобільного застосунку Дія про можливість отримання світлодіодних ламп в обраному відділенні поштового зв’язку АТ "Укрпошта", отримання ламп здійснюється за номером такої заявки.

Якщо людина не забрала замовлення впродовж п'яти робочих днів, воно анулюється. При обміні в «Укрпошті» фіксуватимуть паспортні дані людини, другий раз вона провести обмін не зможе.

Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок «Дія», то вона має прийти до відділення «Укрпошти» з паспортом, ідентифікаційним кодом та лампами розжарювання не більше п’яти штук. За наявності вільних LED ламп буде здійснено обмін. Обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання.

Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька з отриманих діодних ламп не працюють, то в неї буде можливість замінити їх у відділенні «Укрпошти» на інші діодні лампи. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно в пакуванні від виробника. Без упаковки обмін не здійснюється.

Раніше повідомлялося, що 40% структури споживання електричної енергії в Україні становить населення, а заміна 50 млн. лампочок розжарювання може заощадити роботу одного реактора, потужністю 1 МВт.

Теги: Укрпошта паспорт українці населення

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