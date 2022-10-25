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«Укренерго» сьогодні обмежує електропостачання у всіх областях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» сьогодні обмежує електропостачання у всіх областях
Користувачів просять свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії
фото ілюстративне

Свідоме зниження споживання електроенергії зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів

Для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України. Про це повідомляє пресслужба оператора.

«Примусові обмеження споживачів електроенергії – повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-23:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.

«Просимо споживачів свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати вмережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо)», – додали в «Укренерго».

Раніше повідомлялося про графіки відключення електроенергії у Київській області.

Графік відключення світла у областях можна глянути на сайті вашого оператора. Список сайтів операторів по регіонам:

Нагадаємо, що вже кілька днів, за розпорядженням НЕК «Укренерго», на Київщині застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Внаслідок масованої ракетного атаки російських терористів на Україну 22 жовтня без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти

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Теги: війна електроенергія Україна Укренерго

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