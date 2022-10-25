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Відключення електроенергії у Київській області: оприлюднено графік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відключення електроенергії у Київській області: оприлюднено графік
Користувачів закликають споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі
фото ілюстративне

Відключення кожного клієнта триватиме не більше, ніж чотири години, однак воно може повторитися

У Київській області сьогодні, 25 жовтня, з 9:20 почалися стабілізаційні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Ми робимо все можливе, щоб відключення для кожного клієнта тривало не більше, ніж чотири години. Однак воно може повторитись протягом доби дня через чотири години, якщо «Укренерго» не скасує застосування стабілізаційних відключень», – йдеться в повідомленні.

Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10-ї до 14-ї ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00. Можлива невелика похибка в часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

«Крім того, трапляються аварії на розподільчих мережах з різних причин (перенавантаження, пошкодження сторонніми особами тощо), через які ви можете бути без світла. Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло в межах 4-4,30 годин – просимо повідомляти нам про це через канали комунікації: Viber та Telegram бот, через наші сторінки в соцмережах Facebook. Ми зробимо все необхідне, щоб оперативно усунути аварію та повернути вам світло», – додали у ДТЕК.

Для того аби підтримати енергосистему, користувачів закликають споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі та максимально знизити споживання електроенергії з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Список населених пунктів, котрих може стосуватися таке відключення.

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, що вже кілька днів, за розпорядженням НЕК «Укренерго», на Київщині застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Внаслідок масованої ракетного атаки російських терористів на Україну 22 жовтня без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти

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Теги: Київ електроенергія війна окупанти Україна

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