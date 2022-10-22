Масований обстріл України: Банкова повідомила про наслідки

Без світла в Україні залишились більше мільйона абонентів

Сили протиповітряної оборони сьогодні знищили 18 ракет

Внаслідок сьогоднішньої масованої ракетного атаки російських терористів на Україну без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Чергова зухвала атака окупантів на нашу інфраструктуру. Ворог продовжує бити по енергетичних об’єктах в різних областях нашої країни», – йдеться в повідомленні.

Станом на 14:10 внаслідок ракетних ударів в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській – 188 400, у Волинській області – 102 000, в Черкаській – 242 000, в Рівненській – 174 790, в Кіровоградській – 61 913 та Одеській – 10 500.

Всього силами ППО знищено 18 ракет.

«Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження», – зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, у суботу, 22 жовтня, близько 9 години ранку у Луцьку прогриміли вибухи. Міський голова повідомив, що прильоти були в об‘єкт енергетики.

Як повідомлялося, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО

Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.