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Укрпошта ввела в обіг нову марку (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Укрпошта ввела в обіг нову марку (фото)
На поштовій марці зображено роботу «Peace» («Мир») харків’янки Марії Суслової
фото: пресслужба Укрпошти

Марковий аркуш виконано у форматі зчіпки з двох марок

Компанія «Укрпошта» сьогодні, 24 травня, ввела в обіг нову поштову марку «Мир – найвища цінність людства». Про це повідомила пресслужба відомства.

На поштовій марці зображено роботу «Peace» («Мир») харків’янки Марії Суслової, яка посіла друге місце на престижному європейському конкурсі ескізів PostEurop.

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Зазначається, що марковий аркуш виконано у форматі зчіпки з двох марок. Тираж зчіпки – 300 тис. примірників. Кількість зчіпок в аркуші – три (6 марок).

У церемонії спец погашення марки взяли участь віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина та творчиня марки «Мир» Марії Суслова.

Раніше «Укрпошта» презентувала марку до річниці деокупації Київщини .

Теги: Укрпошта

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