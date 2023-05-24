Укрпошта ввела в обіг нову марку (фото)

Марковий аркуш виконано у форматі зчіпки з двох марок

Компанія «Укрпошта» сьогодні, 24 травня, ввела в обіг нову поштову марку «Мир – найвища цінність людства». Про це повідомила пресслужба відомства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На поштовій марці зображено роботу «Peace» («Мир») харків’янки Марії Суслової, яка посіла друге місце на престижному європейському конкурсі ескізів PostEurop.

4 фото На весь екран







Зазначається, що марковий аркуш виконано у форматі зчіпки з двох марок. Тираж зчіпки – 300 тис. примірників. Кількість зчіпок в аркуші – три (6 марок).

Будь ласка, читайте текст після реклами

У церемонії спец погашення марки взяли участь віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина та творчиня марки «Мир» Марії Суслова.

Раніше «Укрпошта» презентувала марку до річниці деокупації Київщини .