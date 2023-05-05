Українці обрали марку до Дня захисту дітей: результати опитування в «Дії»

Протягом трьох днів українців вибирали найкращий ескіз марки серед семи варіантів

У застосунку «Дія» завершилося опитування «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього». Про це йдеться на Урядовому порталі.

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Протягом трьох днів українців вибирали найкращий ескіз марки серед семи варіантів. Кожен з них – це малюнок про майбутнє України, створений дітьми. Перемогу здобула марка «Найзаповітніша мрія». За неї проголосували 218 969 користувачів.

Загалом в опитуванні взяли участь 457 359 людей. Паралельно опитування проходило на сторінках Укрпошти та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського в соцмережах. Там проголосували 11 450 українців.

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«Поштовий блок «Діти перемоги малюють Україну майбутнього» буде в продажу вже першого червня – до Міжнародного дня захисту дітей. Окрім роботи переможця, до поштового випуску увійдуть й інші ескізи учасників опитування. Стежте за анонсами», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, «Укрпошта» 9 травня випустить нову марку «Гвардія наступу». Автором випуску є заслужений художник України Олександр Охапкін. У цю серію також увійдуть марки, присвячені СБУ та Головному управлінню розвідки, але дати та місце випуску цих марок оголосять пізніше.

Раніше «Укрпошта» презентувала марку «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель» до річниці деокупації Київщини. Марку випустили тиражем в 100 тис. примірників.

Також акціонерне товариство «Укрпошта» запустило сучасні автоматизовані лінії для сортування посилок. Тепер «Укрпошта» зможе обробляти 8 000 дрібних посилок на годину замість 400. Цьогоріч планується встановити ще чотири-п’ять нових ліній, а в першій половині 2024 року – повністю перейти на автоматизований режим сортування по всій країні.