«Укрпошта» підвищує ціни на послуги. Як довго діятимуть старі тарифи

Уже влітку цього року на українців чекатимуть нові ціни на поштові відправлення

Укрпошта вирішила переглянути свою тарифну політику та підвищити вартість послуг для клієнтів. У національній компанії поки що не повідомили на скільки саме зросте ціна послуг, але запевнили, що нові ціни залишаться доступними для українців. Про це в ефірі телемарафону заявив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, пише «Економічна правда».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ігор Смілянський пояснив причину такого непопулярного рішення тим, що тарифи підвищать через подорожчання палива та перевезень. Однак у травні та червні клієнти ще зможуть користуватися послугами поштового оператора за старими цінами.

«До кінця першого півріччя точно нічого не змінюємо. Тому у травні, червні можна користуватися нашими доступними тарифами. А у другому півріччі будемо прораховувати і приймати рішення» , – зазначив Смілянський. Компанія у травні оновила послугу переадресації посилок. Клієнти, які хочуть скористатися цим сервісом, мають сплатити 50 гривень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Переадресацию можна замовити для посилок:

-«Укрпошта Стандарт»;

- «Укрпошта Експрес»;

- «Укрпошта» Документи.

Раніше з'явилася інформація акціонерне товариство «Укрпошта» запустило сучасні автоматизовані лінії для сортування посилок. За словами Смілянського, актим чином покращено не лише показник швидкості, але й точність сортування відправлень.

Нагадаємо, що Укрпошта представила до Дня Європи 9 травня нову марку «Гвардія наступу». Автором випуску є заслужений художник України Олександр Охапкін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Друзі, як вчора сказав президент, Москву і Путіна ми не атакували. Але як там красиво палало і над Кремлем, і в їх соцмережах. Тому попри те, що марка з палаючим Кремлем ще попереду, ми робимо все, щоб підтримати цей «вогник позитиву» І тому Укрпошта оголошує 9 травня 2023 року випуск нової марки – «Гвардія Наступу», – зазначив Смілянський.

У цю серію також увійдуть марки, присвячені СБУ та Головному управлінню розвідки, але дати та місце випуску цих марок оголосять пізніше.