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«Укрпошта» підвищує ціни на послуги. Як довго діятимуть старі тарифи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Укрпошта» підвищує ціни на послуги. Як довго діятимуть старі тарифи
Українці будуть платити більше за поштові відправлення
фото з відкритих джерел

Уже влітку цього року на українців чекатимуть нові ціни на поштові відправлення 

Укрпошта вирішила переглянути свою тарифну політику та підвищити вартість послуг для клієнтів. У національній компанії поки що не повідомили на скільки саме зросте ціна послуг, але запевнили, що нові ціни залишаться доступними для українців. Про це в ефірі телемарафону заявив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, пише «Економічна правда». 

 Ігор Смілянський пояснив причину такого непопулярного рішення тим, що тарифи підвищать через подорожчання палива та перевезень. Однак у травні та червні клієнти ще зможуть користуватися послугами поштового оператора за старими цінами.

«До кінця першого півріччя точно нічого не змінюємо. Тому у травні, червні можна користуватися нашими доступними тарифами. А у другому півріччі будемо прораховувати і приймати рішення» , – зазначив Смілянський. Компанія у травні оновила послугу переадресації посилок. Клієнти, які хочуть скористатися цим сервісом, мають сплатити 50 гривень.

Переадресацию можна замовити  для посилок:

-«Укрпошта Стандарт»;
- «Укрпошта Експрес»;
- «Укрпошта» Документи.

Раніше з'явилася інформація акціонерне товариство «Укрпошта» запустило сучасні автоматизовані лінії для сортування посилок. За словами Смілянського, актим чином покращено не лише показник швидкості, але й точність сортування відправлень.

Нагадаємо, що Укрпошта представила до Дня Європи 9 травня нову марку  «Гвардія наступу». Автором випуску є заслужений художник України Олександр Охапкін. 

«Друзі, як вчора сказав президент, Москву і Путіна ми не атакували. Але як там красиво палало і над Кремлем, і в їх соцмережах. Тому попри те, що марка з палаючим Кремлем ще попереду, ми робимо все, щоб підтримати цей «вогник позитиву» І тому Укрпошта оголошує 9 травня 2023 року випуск нової марки – «Гвардія Наступу», – зазначив Смілянський.

У цю серію також увійдуть марки, присвячені СБУ та Головному управлінню розвідки, але дати та місце випуску цих марок оголосять пізніше.

Читайте також: Українці обрали марку до Дня захисту дітей: результати опитування в «Дії»
Теги: тарифи документи українці Укрпошта президент Ігор Смілянський послуги художник

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