«Укрпошта» анонсувала нову марку (фото)

Під час замовлення марки можна задонатити на допомогу «Гвардії наступу»

«Укрпошта» 9 травня випустить нову марку «Гвардія наступу». Автором випуску є заслужений художник України Олександр Охапкін. Про це повідомляє пресслужба оператора та гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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«Друзі, як вчора сказав президент, Москву і Путіна ми не атакували. Але як там красиво палало і над Кремлем, і в їх соцмережах. Тому попри те, що марка з палаючим Кремлем ще попереду, ми робимо все, щоб підтримати цей «вогник позитиву» І тому Укрпошта оголошує 9 травня 2023 року випуск нової марки – «Гвардія Наступу», – зазначив Смілянський.

У цю серію також увійдуть марки, присвячені СБУ та Головному управлінню розвідки, але дати та місце випуску цих марок оголосять пізніше.

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Тираж блоку – 235 тис. примірників. Номінал кожної марки – F (23 грн), вартість блоку – 69 грн. Фото для листівок надано НГУ, ДПСУ, НПУ.

«Увага! Під час оформлення замовлення у кошику ви можете задонатити на допомогу «Гвардії наступу» – всі зібрані з 4 по 9 травня кошти ми передамо цим спецпідрозділам», – зазначають в «Укрпошті».

Раніше «Укрпошта» презентувала марку до річниці деокупації Київщини.