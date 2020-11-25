«Укрзалізниця» відновлює рух низки поїздів на зимові свята

З 22 листопада «Укрзалізниця» розпочала призначення додаткових поїздів на різдвяні свята

Також перевізник відновив рух деяких поїздів

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Наголошується, що два поїзди здійснять додаткові рейси, ще один курсуватиме за подовженим маршрутами.

Так, УЗ призначила курсування додаткових поїздів:

№168 Львів – Одеса. Він буде курсувати в обох напрямках 30 грудня 2020 року та 3 січня 2021 року.

№198 Ковель – Львів. Поїзд здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року та 3, 6, 10 січня 2021 року.

№ 768/767 Київ – Херсон. З Києва він буде курсувати 29, 30 грудня 2020 року, 3 і 10 січня 2021 року. З Херсона – 30, 31 грудня 2020 року і 4 й 11 січня 2021 року.

Також призначено додаткові рейси наступних поїздів:

№ 774 Київ – Шостка на 30 грудня 2020 року і 6 січня 2021 року;

№ 782 Київ – Черкаси на 30 грудня 2020 року і 6 січня 2021 року.

Крім того, перевізник з 13 грудня відновлює рух таких поїздів:

№ 13/14 Київ – Солотвино (Тересва);

№ 26/25 Одеса – Львів (Ужгород) / Рахів;

№ 58/57 Ковель – Одеса;

№ 70/69 Маріуполь – Львів щодня з Маріуполя;

№ 138/137 Хмельницький – Лисичанськ.

Також почнуть курсувати поїзди сполученням:

№ 357/358 Київ – Рахів щодня, з 18 грудня з Києва, з 19 грудня – з Рахова.

№ 745/746 Київ – Славське, щодня з 15 грудня в обох напрямках.

Крім того, з 13 грудня щодня курсуватимуть поїзди:

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 43 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Лисичанськ – Київ;

№ 118/117 Чернівці – Київ.

Нагадаємо, що з 22 листопада, «Укрзалізниця» розпочала призначення додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят.

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