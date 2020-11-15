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    «Укрзалізниця» відновлює рух поїздів із двох станцій

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    Станції&nbsp;Біла Криниця та Славута-1 знову відкриті для пасажирів&nbsp; - «Укрзалізниця» відновлює рух поїздів із двох станцій
    Станції Біла Криниця та Славута-1 знову відкриті для пасажирів 

    Відновлюється продаж квитків із залізничних станцій Біла Криниця та Славута-1

    Компанія «Укрзалізниця» повідомляє, що з опівночі 16 листопада буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Біла Криниця і Славута-1, згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    Продаж квитків відкриють на такі поїзди:

    • № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

    • № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
    • № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
    • № 98/97 Ковель — Київ;
    • № 102/101 Київ — Херсон;
    • № 251/251 Харків — Миколаїв.

    «Укрзалізниця» періодично закриває продаж квитків із станцій, забороняючи посадку у вагони, з населених пунктів у «червоній зоні» із поширення Covid-19.

    Нагадаємо, що «Укрзалізниця» призначила додатковий Інтерсіті+ до Львова на 18 листопада. 

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначила ще два додаткові поїздиПоїзд № 142/141 Львів – Бахмут курсуватиме раз на три дні. А поїзд № 251/252 Харків – Миколаїв відправлятиметься через день по непарних числах з Харкова.

    Раніше «Укрзалізниця» відновила продаж квитків з Ужгорода

    Теги: Укрзалізниця залізниця карантин транспорт мандрівка
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