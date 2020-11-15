«Укрзалізниця» відновлює рух поїздів із двох станцій

Станції Біла Криниця та Славута-1 знову відкриті для пасажирів

Відновлюється продаж квитків із залізничних станцій Біла Криниця та Славута-1

Компанія «Укрзалізниця» повідомляє, що з опівночі 16 листопада буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Біла Криниця і Славута-1, згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Продаж квитків відкриють на такі поїзди:

№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 102/101 Київ — Херсон;

№ 251/251 Харків — Миколаїв.

«Укрзалізниця» періодично закриває продаж квитків із станцій, забороняючи посадку у вагони, з населених пунктів у «червоній зоні» із поширення Covid-19.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» призначила додатковий Інтерсіті+ до Львова на 18 листопада.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначила ще два додаткові поїзди. Поїзд № 142/141 Львів – Бахмут курсуватиме раз на три дні. А поїзд № 251/252 Харків – Миколаїв відправлятиметься через день по непарних числах з Харкова.

Раніше «Укрзалізниця» відновила продаж квитків з Ужгорода.