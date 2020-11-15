«Укрзалізниця» відновлює рух поїздів із двох станцій
Відновлюється продаж квитків із залізничних станцій Біла Криниця та Славута-1
Компанія «Укрзалізниця» повідомляє, що з опівночі 16 листопада буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Біла Криниця і Славута-1, згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Продаж квитків відкриють на такі поїзди:
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№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 102/101 Київ — Херсон;
- № 251/251 Харків — Миколаїв.
«Укрзалізниця» періодично закриває продаж квитків із станцій, забороняючи посадку у вагони, з населених пунктів у «червоній зоні» із поширення Covid-19.
Нагадаємо, що «Укрзалізниця» призначила додатковий Інтерсіті+ до Львова на 18 листопада.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначила ще два додаткові поїзди. Поїзд № 142/141 Львів – Бахмут курсуватиме раз на три дні. А поїзд № 251/252 Харків – Миколаїв відправлятиметься через день по непарних числах з Харкова.