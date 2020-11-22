«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на зимові свята

Додатковий «Інтерсіті» з'єднає Київ зі Славським Львівської області

«Укрзалізниця» розпочинає призначення додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят.

Про це повідомили у«Укрзалізниці».

Традиційно більше додаткового транспорту буде на популярні гірські курорти в західних регіонах.

Уже призначено додатковий поїзд «Інтерсіті» сполученням Київ - Львів - Славське Львівської області. Він курсуватиме від 15 грудня до 17 січня за розкладом скасованого на період карантину поїзда «Інтерсіті» №705/706 Київ - Перемишль.

Розклад додаткового поїзда Київ - Славське на період від 15 грудня 2020 року до 17 січня 2021 року:

Київ – 06:00;

Коростень – 07:31;

Підзамче – 11:01;

Львів – 11:09;

Стрий – 12:19;

Славське – 13:16.

Зворотній рейс додаткового поїзда Славське - Київ на період від 15 грудня 2020 року до 17 січня 2021 року:

Славське – 16:20;

Стрий – 17:18;

Львів – 18:26;

Підзамче –18:54;

Коростень – 22:22;

Київ – 23:57.

Стоянка поїзда становитиме 1-2 хвилини. У Львові вона буде довшою: 20 хв у напрямку Києва та 11 хв у напрямку Славського.

Квитки на цей додатковий «Інтерсіті» поки що недоступні в продажу.

Після 17 січня наявність цього поїзда залежатиме від пасажиропотоку.

Нагадаємо, торік «Укрзалізниця» призначила до новорічних і різдвяних свят понад 30 додаткових поїздів.