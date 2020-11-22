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    Суспільство

    «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на зимові свята

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    «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на зимові свята

    Додатковий «Інтерсіті» з'єднає Київ зі Славським Львівської області

    «Укрзалізниця» розпочинає призначення додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят.

    Про це повідомили у«Укрзалізниці».

    Традиційно більше додаткового транспорту буде на популярні гірські курорти в західних регіонах.

    Уже призначено додатковий поїзд «Інтерсіті» сполученням Київ - Львів - Славське Львівської області. Він курсуватиме від 15 грудня до 17 січня за розкладом скасованого на період карантину поїзда «Інтерсіті» №705/706 Київ - Перемишль. 

    Розклад додаткового поїзда Київ - Славське на період від 15 грудня 2020 року до 17 січня 2021 року:

    • Київ – 06:00;
    • Коростень – 07:31;
    • Підзамче – 11:01;
    • Львів – 11:09;
    • Стрий – 12:19;
    • Славське – 13:16.

    Зворотній рейс додаткового поїзда Славське - Київ на період від 15 грудня 2020 року до 17 січня 2021 року:

    • Славське – 16:20;
    • Стрий – 17:18;
    • Львів – 18:26;
    • Підзамче –18:54;
    • Коростень – 22:22;
    • Київ – 23:57.

    Стоянка поїзда становитиме 1-2 хвилини. У Львові вона буде довшою: 20 хв у напрямку Києва та 11 хв у напрямку Славського.

    Квитки на цей додатковий «Інтерсіті» поки що недоступні в продажу.

    Після 17 січня наявність цього поїзда залежатиме від пасажиропотоку.

    Нагадаємо, торік «Укрзалізниця» призначила до новорічних і різдвяних свят понад 30 додаткових поїздів. 

    Теги: Київ свята Укрзалізниця Львів
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