«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на зимові свята
Додатковий «Інтерсіті» з'єднає Київ зі Славським Львівської області
«Укрзалізниця» розпочинає призначення додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят.
Про це повідомили у«Укрзалізниці».
Традиційно більше додаткового транспорту буде на популярні гірські курорти в західних регіонах.
Уже призначено додатковий поїзд «Інтерсіті» сполученням Київ - Львів - Славське Львівської області. Він курсуватиме від 15 грудня до 17 січня за розкладом скасованого на період карантину поїзда «Інтерсіті» №705/706 Київ - Перемишль.
Розклад додаткового поїзда Київ - Славське на період від 15 грудня 2020 року до 17 січня 2021 року:
- Київ – 06:00;
- Коростень – 07:31;
- Підзамче – 11:01;
- Львів – 11:09;
- Стрий – 12:19;
- Славське – 13:16.
Зворотній рейс додаткового поїзда Славське - Київ на період від 15 грудня 2020 року до 17 січня 2021 року:
- Славське – 16:20;
- Стрий – 17:18;
- Львів – 18:26;
- Підзамче –18:54;
- Коростень – 22:22;
- Київ – 23:57.
Стоянка поїзда становитиме 1-2 хвилини. У Львові вона буде довшою: 20 хв у напрямку Києва та 11 хв у напрямку Славського.
Квитки на цей додатковий «Інтерсіті» поки що недоступні в продажу.
Після 17 січня наявність цього поїзда залежатиме від пасажиропотоку.
Нагадаємо, торік «Укрзалізниця» призначила до новорічних і різдвяних свят понад 30 додаткових поїздів.