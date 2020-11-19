Холодильник, комп’ютер та ванна кімната: «Укрзалізниця» показала «готель на колесах»

Вагон-салон вміщує до 11 осіб, має кухню з холодильником, залу відпочинку з комп’ютером та відеотехнікою, а також ліжко та ванну кімнату

Подорожувати Україною можна з підвищеним рівнем комфортом

ПАТ «Укрзалізниця» пропонує послугу проїзду у вагоні-салоні, яким можна пересуватись Україною на VIP-рівні під час карантину. Такий вагон вміщує до 11 осіб, має кухню з холодильником, залу відпочинку з комп’ютером та відеотехнікою, а також ліжко та ванну кімнату.

Про це у відповідь на запит «Унн» повідомили в «Укрзалізниці».

«Товариством передбачено надання послуги замовлення проїзду у вагоні-салоні. Вагон-салон є справжнім готелем на колесах, який облаштований кухнею, великою залою та просторим спальним купе. Кухня обладнана холодильником, мікрохвильовою піччю та електроплитою. Велику залу облаштовано м’яким куточком, комп’ютером, аудіо-та відеотехнікою. У спальному купе розташовано ліжко, письмовий стіл, шафа, кондиціонер, ванна кімната. Кількість спальних місць становить від п’яти до 11 (у залежності від конструкції вагону). Також вагони-салони облаштовані спеціальними купе для охорони та службового персоналу», – повідомили в «Укрзалізниці».

Зазначається, що замовити послугу перевезення у вагоні-салоні слід завчасно, але не пізніше ніж за п’ять робочих днів до відправлення поїзда, та подати письмову заявку. У заявці необхідно зазначити такі відомості, як дата відправлення поїзда, станція відправлення та станція призначення, приїзд у напрямку «туди», «зворотно» або «туди і назад».

«За кожний замовлений спеціальний вагон-салон сплачується вартість проїзду 12 дорослих пасажирів за тарифом м’якого вагона з двомісними купе «СВ» відповідної категорії поїзда. Слід зазначити, що послуга замовлення перевезення у вагоні-салоні була достатньо популярною у минулому та попередніх роках, але, на жаль, у 2020 році ситуація пов’язана з захворюванням на коронавірус призвела до зменшення попиту на послуги з перевезення залізничним транспортом, у тому числі на послуги з перевезення у вагонах-салонах, основною причиною є введення у ряді регіонів «червоної зони», – вказано у відповіді на запит.

Повідомляється, що вартість проїзду розраховується відповідно до наказу Міністерства інфраструктури, відповідно до періоду року і днів тижня. Так, по п’ятницях та неділях тариф має коефіцієнт підвищення 1,1, а по вівторках і середах –коефіцієнт зниження 0,9.

Окрім того зазначається, що в Україні курсує VIP-вагон.

«Конструкцією VIP-вагону передбачено шість двомісних купе. У купе VIP-вагону може прямувати один або два дорослих пасажири та одна дитина віком до шести років, при цьому, сплачується повна вартість проїзду за купе. Повернення одного місця з двох оформлення місць у купе не проводиться. Плата за послуги (збір) справляється за двох пасажирів. У вагоні такої категорії не надаються пільги та знижки, не застосовується дитячий тариф, не оформлюється проїзд за службовими і разовими квитками працівників залізничного транспорту», – додали в «Укрзалізниці»

Повідомляється, що заплатити за користування VIP-вагоном можна в квиткових касах, розташованих на вокзалах та станціях.

«На сьогодні в АТ «Укрзалізниця» лише один вагон типу VIP-вагон, курсує у складі пасажирського поїзда категорії «Нічний експрес» №29/30 сполученням Київ/Ужгород», – резюмується у повідомленні.

До слова, «Укрзалізниця» призначила додатковий Інтерсіті+ до Львова.