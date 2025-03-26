Сайт «Укрзалізниці» не працює: як купити квитки та які бонуси обіцяє компанія

Вже опівдні відкрито 3 додаткові каси у Києві, 2 у Вінниці, 1 у Львові, всі вони працюють без технічних перерв та обідів

Фахівці «Укрзалізниці» та залучені експерти продовжують працювати цілодобово для відновлення послуг

Після кібератаки «Укрзалізниці» 23 березня онлайн сервіси ще досі недоступні для користувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укрзалізницю.

Що відомо про кібератаку на «Укрзалізницю»

Вранці 23 березня «Укрзалізниця» зазнала технічного збою, через який виникли проблеми з онлайн-продажем, сервісами замовлення послуг та довідковою інформацією.

Компанія зазначила, що кібератака дійсно масштабна, але збій не вплинув на рух поїздів – вони курсують за графіком. З того часу продаж квитків онлайн недоступний.

АТ «Укрзалізниця» активно працює над відновленням своїх онлайн-сервісів. Незважаючи на складнощі, рух поїздів залишається стабільним, а всі операційні процеси забезпечуються в резервному форматі.

«Продовжуємо відновлювати онлайн-сервіси після кібератаки. Розраховуємо вийти на фінішну пряму з відновлення ресурсів вже у найближчий час», - зазначили в «Укрзалізниці».

Роботи по відновленню тривають скріншот з сайту

Де купувати квитки на потяг?

Компанія повідомила, що наразі продаж квитків онлайн недоступний, але пасажири можуть придбати їх у касах на вокзалах. Для зручності клієнтів графіки роботи кас розширено, а кількість персоналу збільшено. Також на вокзалах працюють спеціальні помічники, відомі як «вокзальні янголи», які допомагають пасажирам у разі виникнення питань.

«Каси та всі залізничники працюють у посиленому режимі. Через каси продаються квитки на найближчі дати – 26 та 27 березня. Рекомендуємо пасажирам за можливості приходити за квитками не у пікові години. Найкращий час для купівлі квитків з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30», – зазначили в «Укрзалізниці».

Також в «Укрзалізниці» підтвердили, посилення роботи фізичних кас:

«Вже опівдні відкрито 3 додаткові каси у Києві, 2 у Вінниці, 1 у Львові, всі вони працюють без технічних перерв та обідів», – зазначили в «Укрзалізниці».

Коли «Укрзалізниця відновить роботу?

Фахівці «Укрзалізниці» співпрацюють із кібердепартаментом СБУ та іншими експертами для якнайшвидшого відновлення систем. У компанії зазначили, що перед повним запуском онлайн-сервісів проводиться ретельна перевірка резервних копій та усунення можливих вразливостей.

«ІТ-фахівці Укрзалізниці, Кібердепартамент СБУ, Державний центр кіберзахисту, Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події (CERT-UA) при Держспецзв'язку, ІТ-команда Київстар та всі залучені спеціалісти продовжують синхронну цілодобову роботу, намагаючись якнайшвидше повернути до роботи всі зачеплені ворожою кібератакою системи Укрзалізниці», – зазначили в «Укрзалізниці».

Відновлення онлайн-послуг триває скріншот сайту

Станом на 15:00 26 березня офіційний сайт «Укрзалізниці» не доступний, а також придбання через банкінг не можливе.

Відновлювальні роботи тривають скріншот онлайн-банкінгу

Також під час спроб придбати квитки через онлайн банкінг користувачів попереджають про регламентні роботи.

«У зв’язку з проведенням робіт на сервері Укрзалізниці, продаж квитків тимчасово не доступний. Відновлення 26.03.2025 18:00», – зазначають у повідомленні.

Бонуси від «Укрзалізниці» для пасажирів

Як повідомили в «Укрзалізниці», впроваджено тимчасову часткову компенсацію за незручності: