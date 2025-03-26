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Сайт «Укрзалізниці» не працює: як купити квитки та які бонуси обіцяє компанія

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Сайт «Укрзалізниці» не працює: як купити квитки та які бонуси обіцяє компанія
Вже опівдні відкрито 3 додаткові каси у Києві, 2 у Вінниці, 1 у Львові, всі вони працюють без технічних перерв та обідів
фото з відкритих джерел

Фахівці «Укрзалізниці» та залучені експерти продовжують працювати цілодобово для відновлення послуг

Після кібератаки «Укрзалізниці» 23 березня онлайн сервіси ще досі недоступні для користувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укрзалізницю.

Що відомо про кібератаку на «Укрзалізницю»

Вранці 23 березня «Укрзалізниця» зазнала технічного збою, через який виникли проблеми з онлайн-продажем, сервісами замовлення послуг та довідковою інформацією.

Компанія зазначила, що кібератака дійсно масштабна, але збій не вплинув на рух поїздів – вони курсують за графіком. З того часу продаж квитків онлайн недоступний.

АТ «Укрзалізниця» активно працює над відновленням своїх онлайн-сервісів. Незважаючи на складнощі, рух поїздів залишається стабільним, а всі операційні процеси забезпечуються в резервному форматі.

«Продовжуємо відновлювати онлайн-сервіси після кібератаки. Розраховуємо вийти на фінішну пряму з відновлення ресурсів вже у найближчий час», - зазначили в «Укрзалізниці».

Роботи по відновленню тривають
Роботи по відновленню тривають
скріншот з сайту

Де купувати квитки на потяг?

Компанія повідомила, що наразі продаж квитків онлайн недоступний, але пасажири можуть придбати їх у касах на вокзалах. Для зручності клієнтів графіки роботи кас розширено, а кількість персоналу збільшено. Також на вокзалах працюють спеціальні помічники, відомі як «вокзальні янголи», які допомагають пасажирам у разі виникнення питань.

«Каси та всі залізничники працюють у посиленому режимі. Через каси продаються квитки на найближчі дати – 26 та 27 березня. Рекомендуємо пасажирам за можливості приходити за квитками не у пікові години. Найкращий час для купівлі квитків з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30», – зазначили в «Укрзалізниці».

Також в «Укрзалізниці» підтвердили, посилення роботи фізичних кас:

«Вже опівдні відкрито 3 додаткові каси у Києві, 2 у Вінниці, 1 у Львові, всі вони працюють без технічних перерв та обідів», – зазначили в «Укрзалізниці».

Коли «Укрзалізниця відновить роботу?

Фахівці «Укрзалізниці» співпрацюють із кібердепартаментом СБУ та іншими експертами для якнайшвидшого відновлення систем. У компанії зазначили, що перед повним запуском онлайн-сервісів проводиться ретельна перевірка резервних копій та усунення можливих вразливостей.

«ІТ-фахівці Укрзалізниці, Кібердепартамент СБУ, Державний центр кіберзахисту, Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події (CERT-UA) при Держспецзв'язку, ІТ-команда Київстар та всі залучені спеціалісти продовжують синхронну цілодобову роботу, намагаючись якнайшвидше повернути до роботи всі зачеплені ворожою кібератакою системи Укрзалізниці», – зазначили в «Укрзалізниці».

Відновлення онлайн-послуг триває
Відновлення онлайн-послуг триває
скріншот сайту

Станом на 15:00 26 березня офіційний сайт «Укрзалізниці» не доступний, а також придбання через банкінг не можливе.

Відновлювальні роботи тривають
Відновлювальні роботи тривають
скріншот онлайн-банкінгу

Також під час спроб придбати квитки через онлайн банкінг користувачів попереджають про регламентні роботи.

«У зв’язку з проведенням робіт на сервері Укрзалізниці, продаж квитків тимчасово не доступний. Відновлення 26.03.2025 18:00», – зазначають у повідомленні.

Бонуси від «Укрзалізниці» для пасажирів

Як повідомили в «Укрзалізниці», впроваджено тимчасову часткову компенсацію за незручності: 

  • наші платні зали очікування безкоштовно приймають пасажирів із паперовими квитками, придбаними у період хакерської атаки;
  • пасажирів з придбаними в цей же період паперовими квитками почастуємо на борту безкоштовним чаєм від Укрзалізниці;
  • радимо також зберігати ваш паперовий квиток: після відновлення системи ми запустимо ще низку «компліментів» від залізниці та партнерів на знак наших вибачень за ситуацію.

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Теги: Укрзалізниця кібератака

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