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Кібератака на «Укрзалізницю»: коли відновляться онлайн-сервіси та як купити квитки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кібератака на «Укрзалізницю»: коли відновляться онлайн-сервіси та як купити квитки
Каси та всі залізничники працюють у посиленому режимі.
фото: «Укрзалізниця»/Facebook

Власників паперових квитків, які були придбані після 22 березня, чекає комплімент від «Укрзалізниці» 

Відновлення онлайн-сервісів Укрзалізниці після масштабної кібератаки триває, у компанії розраховують вийти на фінішну пряму вже найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Повідомляється, що станом на восьму годину ранку 26 березня триває відновлення онлайн-сервісів після кібератаки.

«Розраховуємо вийти на фінішну пряму з відновлення ресурсів вже у найближчий час», – сказано в заяві.
 
При цьому вказується, що каси та всі залізничники працюють у посиленому режимі. Помічники – вокзальні «янголи»  –  теж на чергуванні та готові допомогти. Через каси продаються квитки на найближчі дати – 26 та 27 березня.

«Рекомендуємо пасажирам за можливості приходити за квитками не у пікові години. Найкращий час для купівлі квитків з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30», – зазначили в компанії.

Також повідомляється, що власників паперових квитків, які були придбані після 22 березня, чекає комплімент від «Укрзалізниці» на борту та можливість безкоштовно скористатись платними залами очікування на вокзалах країни. 

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на поїзди далекого сполучення у низці приміських кас, а також подовжила їхній графік роботи. 

Як повідомлялося, 23 березня по всій країні спостерігалися шалені черги на касах вокзалів «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що через технічний збій в IT системі «Укрзалізниці» не працюють онлайн-сервіси. Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Згодом стало відомо, що онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Фахівці «Укрзалізниці» співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

Теги: кібератака Укрзалізниця квиток

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