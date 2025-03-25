«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди далекого сполучення: деталі

Цілодобово квитки можна придбати на станціях Калинівка, Бориспіль, Бровари, Видубичі, Яготин, Баришівка, Березань і Гнівань

«Укрзалізниця» запустила продаж квитків на поїзди далекого сполучення у низці приміських кас, а також подовжила їхній графік роботи. Як передає «Главком», про це повідомляють у компанії.

Цілодобово квитки можна придбати на станціях Калинівка, Бориспіль, Бровари, Видубичі, Яготин, Баришівка, Березань і Гнівань. До 21:00 працюють каси у Боярці, Брівках, Чорнорудці та Звягелі.

Зазначається, що це має полегшити доступ до квитків, поки онлайн-сервіси компанії залишаються недоступними після кібератаки.

Крім того, до роботи в касах далекого сполучення залучили касирів із приміських станцій. У компанії зазначили, що роблять усе можливе, щоб «мінімізувати незручності для пасажирів у зв’язку з наслідками кібератаки та тимчасовим виходом з ладу онлайн-сервісів».

Як повідомлялося, 23 березня по всій країні спостерігалися шалені черги на касах вокзалів «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що через технічний збій в IT системі «Укрзалізниці» не працюють онлайн-сервіси. Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Згодом стало відомо, що онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Фахівці «Укрзалізниці» співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.