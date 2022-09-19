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Харківщина: знайдено командний пункт ворога з арсеналом зброї та техніки (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Харківщина: знайдено командний пункт ворога з арсеналом зброї та техніки (фото)
Вилучено десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди
ДБР

У підвалі також знайдено запас харчів, які окупанти вилучали у місцевих мешканців

На деокупованих територіях Харківщини працівники Державного бюро розслідувань знайшли запасний командний пункт російських загарбників. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях працівники ДБР також виявляють й цікаві знахідки. Зокрема, на околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт військових РФ. Його відповідним чином окупанти обладнали в одному з будинків», – йдеться в повідомленні.

Харківщина: знайдено командний пункт ворога з арсеналом зброї та техніки (фото) фото 1

Зазначається, що рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований.
Під час відпрацювання об'єкта вилучено десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди.

Харківщина: знайдено командний пункт ворога з арсеналом зброї та техніки (фото) фото 2

Також у підвалі був і запас харчів, які окупанти вилучали у місцевих мешканців. Крім того, ДБР знайшло дві бойові машини піхоти з боєкомплектами. Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ. Тепер російські снаряди пострілами повернуться до рашистів.

Харківщина: знайдено командний пункт ворога з арсеналом зброї та техніки (фото) фото 3
Харківщина: знайдено командний пункт ворога з арсеналом зброї та техніки (фото) фото 4

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України показали ще один трофей, який вони здобули у ході контрнаступу на Харківському напрямку. Йдеться про одну з модифікацій російського танку Т-72, який тепер буде допомагати звільняти країну від загарбників.

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Теги: боєприпаси окупанти рашисти ДБР Харківщина війна

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