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Залужний показав трофеї, які ЗСУ здобули на Харківщині (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Залужний показав трофеї, які ЗСУ здобули на Харківщині (відео)
Частину техніки вже передали на передову
скрін з відео

Найбільше ЗСУ отримали протитанкових засобів

Російські загарбники, тікаючи в Харківщини, залишили для Збройних сил України чимало техніки та боєприпасів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, які «подарунки» отримали українські захисники від рашистів.

«Москву» зачистили, йдемо на «Пітєр». Військова справа любить відважних і справжніх. Трофейна зброя і техніка тепер працює проти нашого кровного ворога. Разом до Перемоги», – йдеться в повідомленні.

На відео видно, як килимом для ніг в українських захисників слугує російський прапор.

Найбільше ЗСУ отримали протитанкових засобів. З них частину вже передали на передову.

Нагадаємо, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: окупанти ЗСУ зброя Харківщина ворог

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