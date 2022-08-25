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На Миколаївщині горить заповідне Андріївське урочище (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Миколаївщині горить заповідне Андріївське урочище (фото)
На місці пожежі також працюють чотири одиниці техніки та лісники
фото: ДСНС

Причина займання встановлюється

На Миколаївщині виникла пожежа у заповідному Андріївському урочищі. Про це повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області.

«Вогнеборці гасять пожежу на території Андріївського урочища, що у Миколаївському районі, залучивши 7 одиниць техніки та 32 співробітників ГУ ДСНС України у Миколаївській області», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що повідомлення про верхову пожежу надійшло на спецлінію 101 о 12:50. Її орієнтовна площа становить 100 га.

Причина займання встановлюється, проте зазначається, що це не обстріл.  На місці також працюють чотири одиниці техніки та лісники.

Андріївське – це заповідне урочище місцевого значення, розташоване в межах Миколаївського району Миколаївської області, біля села Андріївка. Його площа 1294 га.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують атакувати території Миколаївщини. 24 серпня вночі під обстріл потрапили Баштанська, Березнегуватська та Новобузька громади. Є постраждалі. 

Теги: пожежа ДСНС Миколаївщина рятувальники

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