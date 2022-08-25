На Миколаївщині горить заповідне Андріївське урочище (фото)
Причина займання встановлюється
На Миколаївщині виникла пожежа у заповідному Андріївському урочищі. Про це повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області.
«Вогнеборці гасять пожежу на території Андріївського урочища, що у Миколаївському районі, залучивши 7 одиниць техніки та 32 співробітників ГУ ДСНС України у Миколаївській області», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що повідомлення про верхову пожежу надійшло на спецлінію 101 о 12:50. Її орієнтовна площа становить 100 га.
Причина займання встановлюється, проте зазначається, що це не обстріл. На місці також працюють чотири одиниці техніки та лісники.
Нагадаємо, російські загарбники продовжують атакувати території Миколаївщини. 24 серпня вночі під обстріл потрапили Баштанська, Березнегуватська та Новобузька громади. Є постраждалі.
Коментарі — 0