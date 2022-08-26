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Повітряну тривогу не оголошували: в Одесі пролунав вибух

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Повітряну тривогу не оголошували: в Одесі пролунав вибух

Наразі тривоги у місті та області немає»

В Одесі увечері 25 серпня було чутно звук вибуху. Однак у місті та області не оголошували повітряну тривогу. Про це повідомляє Суспільне.

За даними ЗМІ, вибух пролунав близько 23:45 години.

«Наразі тривоги у місті та області немає», - додали журналісти.

Поки жодної офіційної інформації не оприлюднювали, але громадянам не варто ризикувати власним життям і краще пройти в укриття.

Нагадаємо, російські окупанти 25 серпня завдали удару по Миколаєву ракетами С-300.

Теги: ЗМІ Одеса війна

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