Рашисти обстріляли Миколаїв: на околицях міста спалахнула пожежа

На місці події працюють рятувальники

Сьогодні, 24 серпня, біля Миколаєва внаслідок обстрілів виникла пожежа. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Пожежа трапилась за межами міста.

«Після обстрілів близько 17:30 виникла пожежа за межами міста. Наразі там працюють рятувальники, тому всі подробиці потім», – розповів він.

Як повідомлялося, сьогодні, 24 серпня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, Збройні сили перед повітряною тривогу, яка пролунала на Чернігівщині сьогодні після 15, збили над областю російський безпілотник. Також під час повітряної тривоги, яка пролунала близько 16 год. у більшості областей України, система ППО збила повітряний об'єкт у Вінницькій області.

Нагадаємо, триває сто вісімдесят друга доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Сьогодні день особливо багатий на повітряні тривоги.