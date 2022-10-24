Уже третій за день: Українські воїни приземлили ще один російський ударний вертоліт

Вертоліт був збитий на Херсонщині

Збройні сили України продовжують знищувати авіацію рашистів

У Херсонській області бійці ЗСУ збили третій за сьогоднішню добу російський вертоліт. Про це інформує пресслужба повітряного командування «Південь».

«24 жовтня, близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади збито черговий російський ударний вертоліт Ка-52», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що зенітники за пів години збили два ворожі «Алігатори».

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.