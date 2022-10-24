Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уже третій за день: Українські воїни приземлили ще один російський ударний вертоліт

Юрій Лящук
glavcom.ua
Уже третій за день: Українські воїни приземлили ще один російський ударний вертоліт
Вертоліт був збитий на Херсонщині
фото ілюстративне

Збройні сили України продовжують знищувати авіацію рашистів

У Херсонській області бійці ЗСУ збили третій за сьогоднішню добу російський вертоліт. Про це інформує пресслужба повітряного командування «Південь».

«24 жовтня, близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади збито черговий російський ударний вертоліт Ка-52», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що зенітники за пів години збили два ворожі «Алігатори».

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

Читайте також: «Ми відстояли незалежність», – звернення Зеленського на восьмий місяць війни (відео)
Теги: війна вертоліт ЗСУ Херсонщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Кремль говорив про спецоперацію, а не війну
Війна може перетворитися для Росії на народну, але...
23 жовтня, 10:34
Дефіцит в 1 трлн рублів РФ вирішила покрити за рахунок коштів Фонду національного добробуту
Уряд Росії вперше визнав: війна веде країну до фінансового краху
20 жовтня, 14:51
Обстановка в південнобузькій операційній зоні досить складна
Протягом дня ворог шість разів атакував авіацією українські позиції, – ОК «Південь»
Вчора, 06:09

Події в Україні

Уже третій за день: Українські воїни приземлили ще один російський ударний вертоліт
Уже третій за день: Українські воїни приземлили ще один російський ударний вертоліт
ЗСУ просунулися на Луганщині: оновлена карта бойових дій (фото)
ЗСУ просунулися на Луганщині: оновлена карта бойових дій (фото)
Українські експерти вже працюють над реінтеграцією окупованого Криму
Українські експерти вже працюють над реінтеграцією окупованого Криму
Оприлюднено нюанси військової стратегії України
Оприлюднено нюанси військової стратегії України
Ворог має перевагу в артилерії. Експерт розповів, яка ситуація на Бахмутському напрямку
Ворог має перевагу в артилерії. Експерт розповів, яка ситуація на Бахмутському напрямку
Генштаб назвав кількість населених пунктів, звідки ЗСУ витіснили ворога
Генштаб назвав кількість населених пунктів, звідки ЗСУ витіснили ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову
109K
Скільки ще триватиме терор дронами й ракетами: прогноз розвідки
94K
Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 
44K
Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва
40K
У пропагандистів переполох після закликів топити українських дітей
27K
Чи можливі переговори з РФ: Банкова послала чіткий сигнал Кремлю

Новини

Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
Вчора, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Вчора, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
23 жовтня, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
23 жовтня, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту